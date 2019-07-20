منح الثانوية العامة|| أهم منح دراسية بالخارج كاملة وجزئية

يبحث الآباء عن منح الثانوية العامة و منح دراسية بالخارج بعد إعلان نتيجة الثانوية وإعلان تنسيق الثانوية، من أجل الاطمئنان على مستقبل أولادهم وضمان مستقبل واعد لأبنائهم، واليوم يوجد الكثير من الدول التي تقدم منح دراسية خارجية على أرضها في أعرق الجامعات سواء في الولايات المتحدة أو ماليزا أو المملكة المتحدة في عدد من التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل.

منح دراسية بالخارج

توفر مجموعة من الجامعات اليوم منح دراسية لطلاب الثانوية العامة لطلاب من كل بقاع العالم ومنهم المصريين، وتكون المنح الدراسية إما ممولة بشكل جزئي أو ممولة بالكامل أو شاملة الرسوم الدراسية فقط وإليك أبرز المنح الدراسية :

منحة جامعة كنت في المملكة المتحدة

تعد جامعة كنت من أعرق الجامعات في المملكة المتحدة، ولا تقدم الجامعة شروط كثيرة ولا طلبات من أجل الالتحاق بها، ويمكن التقديم للحصول على المنحة الدراسية فيها عبر الموقع الرسمي ، في الأغلب الشروط ثابتة وتستمر المنح متاحة حتى شهر سبتمبر القادم، والمنحة دعم جزئي أي تتحمل الجامعة جزء من النفقات يقدر بحوالي 2000 جنية استرليني في العام، وتمنح شهادة البكالوريوس وتبدا الدراسية في سبتمبر القادم.

منحة المعهد الملكي للتكنولوجيا في استراليا

من ابرز كليات التقنية والتكنولوجيا في العالم يقع المعهد في ملبورن يقدم منح دراسية للطلاب الدوليين يمكن التقديم والحصول على المنحة عبر موقعها الرسمي ، المنح تقدم بدعم جزئي يصل إلى 4000 دولار وفي حال نجاح الطلاب يستمرون في الحصول عليها وأخر موعد لتقديم على المنح فو 31 أكتوبر 2019.

منحة جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة

هي من أعرق جامعات بريطانيا تقدم خدمات تعليمية راقية ومعترف بها عالميًا سواء لبرنامج البكالوريوس أو لدرجة الماجستير والدكتوراه يمكن التقديم والحصول على المنحة الدراسية عبر الموقع الرسمي بدعم جزئي يصل لـ 4000 دولار ووالجنسيات المؤهلة: مصر وكازاخستان ، وماليزيا ، وغانا والمغرب وتركيا وأوكرانيا وتنزانيا.

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منحة ماليزيا في MAHSA University

هي من ابرز الجامعات الماليزية تقدم منحها للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يمكن الحصول على المنحة والدراسة عبر الموقع الرسمي ، تقدم المنحة بدعم كلي شامل والتقديم مفتوح لكافة الطلاب ويتم المفاضلة والاختيار بين الطلاب بناءً على السيرة الذاتية المقدمة من الطالب أو ولي الأمر والمقابلة الشخصية والمنحة متاحة إلى يوم 1 أكتوبر القادم.

منحة الجامعة الوطنية في استراليا

هي من ابرز جامعات استراليا الوطنية تقدم نظام دراسة مميز في عدد من التخصصات العلمية المؤهلة لأسواق العمل العالمية، وتقدم المنح بنظام التمويل المحدود الجزئي ويصل دعمها إلى 5000 دولار كل عام يمكن الحصول على المنحة الدراسية عبر الموقع الرسمي لدراسة في تخصصات العلوم السياسية والفنون والمسرح والدراسات الآسيوية.

منحة جامعة كنيت الأمريكية

هي من ابرز الجامعات الأمريكية تقدم نظام دراسي مرن يوفر للطلاب كل احتياجات أسواق العمل الدولية يمكن الحصول على المنح والتقديم عبر الموقع الرسمي، تقدم الجامعة المنح الدراسية بنظام التمويل المحدود الجزئي بتمويل يصل إلى 4000 دولار كل عام ويوجد منح للمتفوقين يجب التزام الطلاب الكاملة بمتابعة الدراسة.

تعد الدراسة بالخارج حلم يراود الجميع وخاصة طلاب الثانوية العامة ، والمنح الدراسية تعد فرص مناسبة لبعض الطلاب لتحقيق حلمهم بالدراسة بالخارج ، وخاصة أنها منح دراسية مقدمة من جامعات معروف عنها جودة التعليم.