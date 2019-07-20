تحميل اغنية وان تو ثري فيفا لالجيري - mp3 123 viva algerie

انطلقت مباراة المنتخب الجزائري مساء اليوم الجمعة، ضد نظيره السنغالي في نهائي بطولة امم افريقيا على استاد القاهرة في مصر، حيث نقدم لكم تحميل اغنية وان تو ثري فيفا لالجيري.

تحميل اغنية 123 فيفا لاجيري اضــغــط هــنــا

وتمتاز اغنية وان تو ثري فيفا لالجيري " 123 viva algerie" بشعبية عالية في صفوف الجزائريين خاصة في المناسبات الكروية الحاسمة للمنتخب الوطني.

اغنية وان تو ثري فيفا لالجيري:

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ويمني الجزائريون النفس بنيل اللقب الغالي والفوز على السنغال، حيث قدم اسود الصحراء أداءً مشرفا في البطولة واجتازوا منتخبات قوية ابرزها ساحل العاج ونيجيريا، كما هزموا السنغال في دور المجموعات.

وستبدأ مباراة المنتخب الجزائري والسنغالي مساء اليوم الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.