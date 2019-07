نتائج التوجيهي الاردن 2019 الدورة الصيفية على موقع eduwave ايديويف حسب الاسم ورقم الجلوس

نتائج التوجيهي 2018 الدورة الشتوية سيتم متابعتها معكم، ومن المنتظر أن يعقد وزير التربية والتعليم الأردنى مؤتمر صحفي ويقوم بإعلان النتيجة، وقد عرضت وزارة التربية والتعليم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوات التي تم بها تصحيح الدفاتر الامتحانية، وكيف مرت هذه الدفاتر بمراحل تدقيق ومراجعة لضمان تحقيق العدالة وحصول كل الطلاب على درجاتهم كاملة.

رابط نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية “الثانوية العامة” في الأردن

فور اعتماد وزير التعليم الأردني، نتيجة التوجيهي 2019 الدورة الشوية سيتم نشرها مباشرة على موقع ايدي ويف eduwave، وذلك بعد انتهت كل عمليات تصحيح دفاتر الإجابات ومراجعتها، ويتم الآن إعداد نتيجة التوجيهي الرابط الشتوي 2018 تمهيدا لإعلانها لكل الطلاب.

موقع نتائج التوجيهي ايدي ويف eduwave

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت انه سيتم إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2018، الشهر القادم، وسيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. eduwave، وقد أكد وزير التعليم الأردني أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة للغاية، حيث وصلت نسبة النجاح إلى أكثر من 89%،وبلغ عدد الطلبة والطالبات الذين حصلوا على الدرجات النهائية 25 طالب وطالبة، وسيتم تكريمهم خلال المؤتمر الصحفي.

و يستطيع طلبة التوجيهي الحصول علي نتيجتهم بمجرد أن يتم اعتماد النتيجة، عن طريق رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب، وذلك عن طريق الاستعلام أون لاين خلال موقع ايدي ويف eduwave الذي سيقوم بنشر النتيجة إلكترونياً.

رابط موقع ايدي ويف

نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2018

ينتظر جميع الطلبة والطلبات ظهور نتيجة التوجيهي الدورة الشتوية، حيث ستكون النتائج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني www.tawjihi.jo وذلك فور أن يتم إعلانها

شهر فبراير 2019 سيتم إعلان نتائج التوجيهي،حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، وسيتم إعلان تفاصيل النتيجة وكل شيء عنها ونسبة الناجحين، وقد تم رفع النتيجة على موقع وزارة التعليم.

قريبا سيتم الاعلان عن نتائج توجيهى الاردن

الأخبار الواردة أكدت أنه من المنتظر الاعلان عن نتائج التوجيهي الاردن اليوم الأحد 3 فبراير

صرح وزير التربية والتعليم الأردني السيد وليد المعاني، بأنه سيت اعلان نتائج الدورة الشتوية الثانوية يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019.

سيتم اعلان نتيجة التوجيهي الأردن 2018 الدورة الشتوية السبت فى مؤتمر صحفى

فى صباح اليوم السبت 9 فبراير سيتم الاعلان عن نتائج التوجيهى الثانوية العامة الاردن

