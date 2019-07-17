نتيجة التاسع 2019 شهادة التعليم الأساسي عبر وزارة التربية السورية بالاسم ورقم الاكتتاب “moed.gov.sy”...

الآن نتيجة التاسع 2019 شهادة التعليم الأساسي، ظهرت الآن نتائج الإعدادية الشرعية 2019، عبر وزارة التربية السورية، حيث تم الإعلان عن النتيجة في كافة محافظات سوريا عبر رابط نتائج الامتحانية في كل من دمشق، ريف دمشق، حمص، حلب، اللازقية، طرطوسن الرقة، دير الزور، أدلب، السويداء، الحسكة، درعا، ويمكن الآن لكل الطلاب الاستعلام عن التاسع الأساسي للعام الدراسي الحالي.

نتيجة التاسع 2019 شهادة التعليم الأساسي

أعلنت الجهة الرسمية لإعلان نتائج التاسع الأساسي أو نتيجة الإعدادية الشرعية 2019، بأن وزارة التربية هي الجهة المتخصصة في عرض نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية نتائج الامتحانية في سوريا، حيث تم نشر الموقع عبر الإنترنت، حي أنها الصفحة الرسمية لموقع لوزارة التربية السورية و يمكن الحصول على النتيجة بالاسم و رقم الاكتتاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التاسع الأساسي سوريا 2019

الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية. الدخول عبر موقع الامتحانية. إدخال اسم الطالب في الصف التاسع الأساسي. إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب. إدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب. إظهار النتيجة بالدرجات عبر الموقع.

نتائج التاسع 2019 سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية بأنه تم انتهاء من جميع أعمال عملية التصحيح والتدقيق لجميع أوراق طلاب شهادة التعليم الأساسي في كل المواد، ونتائج التاسع 2019 تم اعتمادها من جانب وزير التربية، عماد موفق العزب، وطلاب التاسع الأساسي الآن في حالة بحث شديدة عن النتيجة للاستعلام عنها من خلال عدة خطوات ووسائل.