اليوم إعلان نتيجة التاسع سوريا 2019 من خلال رابط وزارة التربية بواسطة الاسم وأسم المحافظة ورقم...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا نجوم مصرية في سوريا الحبيبة يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي شهادة التاسع سوريا 2019 التي يترقب إعلانها بين لحظة وأخري اليوم الأربعاء 17/7/2019 من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم السوري ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لأبنائنا طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر رابط وزارة التربية والتعليم السورية.

من المنتظر أن يعقد اليوم السيد الدكتور وزير التربية والتعليم السوري /عماد العزب مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة التاسع سوريا 2019 ونسبة النجاح العامة وكل تفاصيل النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا2019

بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة يمكن لجميع الطلبة والطالبات في جميع محافظات سوريا الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب والاسم واسم المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.

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الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السورية. أوالدخول على رابط التليجرام لإعلان النتائج. اختيار نوع الفرع. تحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب. إدخال رقم الاكتتاب. الضغط على زر بحث أو عرض النتائج.

موعد إعلان نتيجة التاسع سوريا2019

انتهت كافة أعمال التصحيح والمراجعات النهائية لتصحيح كراسات الامتحانات، ولم يتبقى إلا اعتماد النتيجة من قبل السيد الدكتور وزير التربية والتعليم السوري، وعقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، وهذا ما سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد المؤتمر ستعلن النتيجة على المواقع المذكورة أعلاه.