موعد عيد الاضحى ٢٠١٩ في العراق

أعلنت اللجنة الفلكية العراقية المختصة في الحسابات والتقديرات الفلكية بأن رؤية الهلال لشهر ذي الحجة 1440 سيكون يوم الخميس الموافق لـ 29 ذي القعدة والموافق أيضا لتاريخ 1 آب 2019 القادم.

كما أشارت اللّجنة إلى أنّه وعند رؤية الهلال والتأكيد عليه سيكون أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هو يوم الجمعة الموافق 2 آب 2019.

وبناء على تلك الحسابات يكون يوم الوقوف بعرفة هو يوم الأحد 11 أوت في المملكة العربية السعودية، مصر،الكويت، الإمارات، البحرين وجميع الدول العربية والإسلامية.

وبعد أن كشفت اللجنة الفلكية العراقية عن يوم عرفة والذي سيكون يوم الأحد 11 أوت، سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين الموافق لـ12 أوت 2019.

ومع انتهاء أولى الإجازات الرسمية، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر الآن الموظفين التابعين للخدمة المدنية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام الجاري الموافق 2019.