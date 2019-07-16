تنسيق الجامعات الخاصة 2019 وشروط القبول لكليات القمة الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة قرر مجلس الجامعات الخاصة بوضع شروط القبول والتنسيقات للجامعات الخاصة، وتستقبل الآن الطلاب لسحب الملفات والتقديم ومعرفه حدود التنسيق للكليات واستيفاء جميع الأوراق الخاصة بهم للقبول، ويذكر أن السيد الوزير للتعليم قد قام بتهنئة الطلبة الأوائل وجميع الطلاب للثانوية العامة.

قواعد تنسيق الجامعات الخاصة 2019

ومن ضمن القواعد التي تنص عليها الجامعات الخاصة للقبول للطلاب الحاصلين علي شهاده الثانوية العامه والشهادات العربية والأجنبية لسحب الملفات والقبول للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة خلال العام الجامعي 2019/2020 وذلك وفقا لمجموع الطلاب على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالمنصات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%، وكلية الهندسة 80%وذلك لقبول الطلاب الحاصلين علي المجموع السابق للالتحاق بالكليات المختلفة كل طالب حسب مجموعه وحسب تنسيقه ولذلك معرفه التحاقه بالكلية أو الجامعة الخاصة وذلك وفقا للمجموع لديه.

تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019 بالمجموع 95% للطب و 80% للهندسة و90% للصيدلة بالجامعات الخاصة

أصدرت وزاره التربية والتعليم العالي وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بالجامعات والالتحاق بالكليات علي حسب تنسيق كل طالب والمجموع الخاص به ,القطاع للطب البشري95%,وكليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي ,وكليه الصيدلة بنسبه 90%,وكليات الهندسة بنسبه 80%.

الطالب الأول علمي رياضه طلب من وزير التأكد من رقم جلوسه

حقق الطالب محمود محمد الشبلنجى نجاح عظيم على حصوله علي الأول لنتيجة الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضة بمجموع درجات 409.5

الطالب محمود إسماعيل حلمي مكفوفين حقق نجاح بمجموع 407

كما حققت الطالبة آلاء أسامة المركز الأول في الشعبة الأدبية,والطالب وحيد رمضان حقق نجاح بنسبه 407,5في شعبه علمي رياضه” مدارس الدمج ”

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وان هؤلاء الطلاب سيتم تكريمهم بقرار وزاره التربية والتعليم والالتحاق بكليات عليا وسيحققون نجاح باهر في المستقبل والدولة تشجعهم وتحفزهم علي ذلك

تنسيق كليات الطب 2019 في اجتماع قبل المرحلة الأولي

قررت اللجنة العليا بانعقاد اجتماع دائم حتي يتم تحديد موعد الدفعة الأولي من تنسيق 2019 ويتم تحديد الحد الأدنى من الشعب للثانويه العامه ويتم تحديد الحد الأدنى للشعب ثم بعد ذلك تظهر التوقعات النهائية الخاصة بجميع طلاب مراحل الثانوية العامه.

إعلان وزاره التربية والتعليم

أكدت وزاره التربية والتعليم وأعلنت عن أن نسبه النجاح في المدارس الحكومية بنسبه 83% والمدارس الخاصة بنسبه 63% وان الطلاب الغشاشين سينالوا عقابهم بالحرمان من السنه.