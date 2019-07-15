مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020 والحدود الدنيا المتوقعة لكليات القمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني يوم السبت الماضي نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث تبين فى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، ارتفاع في نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع أعلي من 95% وحتى أقل من 100%، بمقدر 23 ألف طالب عن العام الماضي ، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 95% وحتى أقل من 100% نحو 78.376 طالب وطالبه، في حين أنه في العام الماضي 2018 كان يبلغ هذا العدد نحو 55.885 طالب وطالبه.

وهذا الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلي من 95% وحتى أقل من 100% سوف يؤدي بلاشك إلى ارتفاع في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، الصيدلة ، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري)، والمجموعة الهندسية وهي كليات (الهندسة، والتخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات)، ويمكن معرفة الحدود الدنيا لتلك الكليات العلمية العام الماضي من خلال الضغط هنا، وكذلك معرفة الحدود الدنيا للكليات الأدبية بالضغط هنا وبالمقارنة بتلك الحدود الدنيا للقبول بالجامعات عام 2018 ،فإن هناك توقعات بأن ترتفع الحدود الدنيا للقبول بتلك الكليات بنحو يتراوح ما بين درجة و درجتان، خاصة ومع الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب في مقابل عدم دخول كليات جديدة للعمل بالجامعات تستوعب هذه الزيادة في أعداد الطلاب باستثناء كلية للصيدلة وأخرى للثروة السمكية في بعض الجامعات.

ومنذ أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ولجنة التنسيق بوزارة التعليم العالي في انعقاد دائم لدراسة المجمع التكراري لمجاميع طلاب الثانوية العامة حتى يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي للجامعات سواء للشعبة العلمية (علمي علوم والرياضيات) وللشعبة الأدبية.