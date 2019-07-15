الاكثر متابعة اليوم - بعد قضيتها مع خالد يوسف... ما قصة ياسمين الخطيب مع الزوج المغربي؟

نشرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عبر حسابها على "فايسبوك"، صورة جديدة لها وعلقت عليها بطريقة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط الكثير من المتابعين.



وبدا أن الصورة التقطت لها أثناء وجودها في المغرب. وتعليقاً عليها كتبت: "أظن أن للأطلسي "نداهة" استهدفت قلبي فأصيب بعشق هذا البلد. أنا غارقة في فتنة اللونين الأزرق والأبيض اللذين يحيطان بكل شيء هنا".

وأضافت: "سأتزوج مغربياً لأقضي معه الصيف على شواطئ كازابلانكا وطنجة وأغادير، بينما نقضي الشتاء على ضفاف نيل أسوان".

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وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عما إذا كان هذا الكلام مجرد أمنية أم أنهرغبة حقيقية لديها.

ويشار إلى أن الخطيب أثارت الجدل في وقت سابق بعد تصريحات أطلقتها أثناء حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة".

وتطرقت خلال الحلقة إلى زواجها من المخرج المصري خالد يوسف وقالت: "سيظل زواجي منه لعنة تطاردني طوال الوقت وأنا نادمة على هذه الزيجة ولا أعتز بهذه الفترة على الإطلاق".