الممثلة البحرينية صابرين بورشيد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرضت الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد لانتكاسة صحية جديدة حيث دخلت قبل قليل للعناية الفائقة وفق ما أكد والدها عبر حسابه على انستغرام.

وناشد والد صابرين بورشيد الجمهور الدعاء العاجل لإبنته وقام بنشر صورة لها من المستشفى مشيرا الى انه ابنته أصيبت بانتكاسة قوية أثناء تلقيها العلاج فكتب قائلا: "صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج وأدخلت العناية المركزة دعائك لها بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، طمأن الإعلامي الكويتي فيصل العجمي الجمهور قبلنحو شهر عن تطورات الحالة الصحية صابرين بورشيد، مؤكدًا أن حالتها الصحية مستقرة وتتقدم باستمرار، وتستجيب للعلاج بطريقة جيدة.

واحتفلت صابرين بورشيد بعيد ميلادها ايضا في المستشفى في منتصف شهر يونيو الفائت حيث فاجأها الطاقم الطبي المشرف على حالتها الصحية باقتحام غرفتها والاحتفال معها بيوم مولدها، وقدموا لها قالب الكيك على وقع غنائهم لها "هابي بيرثداي" ليمدوها بالمعنويات والفرحة.

وأصيبت صابرين بورشيد قبل نحو شهرين بأورام في الرأس ما دفع والدها لمناشدة السلطات البحرينية في المساعدة بـ علاجها وتسفيرها خارج البلاد وتحديدا الى ألمانيا.