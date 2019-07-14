تراند اليوم : منى فاروق توجه رسالة لجمهورها في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن (فيديو)

شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، مقطع فيديو كشفت من خلاله عن صفحتها الوحيدة وعدم امتلاكها أية صفحات غيرها على مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن على خلفية اتهامها بنشر فيديو فاضح برفقة الفنانة شيما الحاج.

أول تعليق من منى فاروق بعد خروجها من السجن

وقالت منى فاروق فى الفيديو: "أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم أن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية وأنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسئول عنها وكل سنة وأنتم طيبين".

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قضية منى فاروق

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر بركات ومحمود كامل، أخلت سبيل منى فاروق و الفنانة شيما الحاج، بكفالة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامهما بنشر فيديو فاضح، بعد أن قدمتا استئنافا على التدابير الاحترازية.

