نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط اليوم السابع

إلى جميع الطلبة والطالبات الذين يترقبون ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام2019، لقد اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة اليوم منذ ساعات قليلة، كما هنأ الأوائل هاتفياً، بحضور السيد نائب رئيس عام ومدير إدارة الامتحانات العامة خالد عبد الحكم، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب/طالبة.

نتيجة الثانوية العامة ظهرت على اليوم السابع

ولكي يسهل على جميع الطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم، إليكم رابط موقع اليوم السابع الذي من خلاله فقط يتم الاستعلام على نتيجة الثانوية العامه بالاسم ورقم الجلوس لهذا العام 2019، وحتى يتم استخراج النتيجة بشكل دقيق بدون أي أخطاء، لابد من الاستعلام عنها من خلال رابط اليوم السابع الذي سأوفره لحضراتكم خلال هذا المقال.

نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط اليوم السابع

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، بجميع أقسامها الأدبي والعلمي، إليكم رابط الدخول لموقع النتيجة من خلال ” اليوم السابع” المسئول الوحيد عن إعلان النتيجة والمصدر الموثوق به فقط، من خلال هذا الرابط( اليوم السابع-نتيجة الثانوية العامة-2019).

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نتيجة الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم

وأيضاً يمكنكم الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم، المنسق مع موقع اليوم السابع في الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام2019، وذلك من خلال الاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الخاص بموقع الوزارة .

اعرف نتيجتك الآن من موقع اليوم السابع من هنا:

نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر رابط اليوم السابع

هذا وقد يمكنكم أيضاً الحصول على النتيجة من المدرسة التابع لها الطالب/الطالبة، وذلك في اليوم التالي من ظهور النتيجة عبر المواقع الإلكترونية التي ذكرناها.