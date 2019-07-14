“ظهرت رسمياً” نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية...

نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد اعتمادها ظهر اليوم السبت 13-7-2019، وظهورها رسمي منذ دقائق قليلة، حيث قام موقع اليوم السابع منذ قليل، بالإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، بالأسم ورقم الجلوس، وذلك بعد حصول الموقع على حقوق النشر لنتيجة الثانوية العامة 2019 ، وذلك من خلال رابط الكتروني لنتيجة الثانوية العامة 2019، من خلال خدمة جديدة تمكن طلبة وطالبات الثانوية العامة من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال عدة طرق كالهاتف والأيميل، ومن خلال ذلك التقرير سوف ننشر لكم الرابط الخاص بالنتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال موقع اليوم السابع

أعلن اليوم السابع عن رابط تحميل نتيجك الثانوية العامة 2019، ومن المقرر أن يقوم الطالب بادخال رقم الجلوس، وستظهر النتيجة على الفور ، ويمكنكم طلابنا الكرام معرفة النتيجة من خلال موقع اليوم السابع من هنا .

نتيجة الثانوية العامة 2019

من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن جديراً بالذكر أنه مع بداية ضغط الطلاب على الموقع سيتم وقوع سيستم الموقع وصعوبة الحصول على النتيجة، ولهذا ننصح الطلاب بمراجعة موقع اليوم السابع لنتيجة هذا العام .

وقال مصدر المسؤول أنه من المقرر أن تعلن النتيجة فى المدارس بعد غد، مشيرًا إلى أن مديرى المديريات التعليمية سيتسلمون النتائج من الالكترونات تمهيدًا لوصولها إلى المدارس فى موعدها.

وقال أن النسبة العامة للنجاح والمجموع هذا العام ستتخطى الـ80%، وهى نسبة أعلى بكثير من العام الماضى، مؤكدًا أن النسبة فى المجاميع أيضًا مرتفعة جدًا، وهناك عدد من الطلاب حصلوا على نسبة 100%.