الأن| نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر اليوم السابع لنتائج الثانوية

ظهرت الأن رسميا نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد أن تم اعتمادها من وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 78.6% وتم رفع النتيجة على موقع اليوم السابع الموقع الوحيد الذي له حق عرض النتيجة والذي فاز بحق البث عن طريق وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2019

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة على مواقع الانترنت من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة درجات الطلاب في المرحلة الثانوية وحصد ثمار التعب والمشقة لمدة سنة كاملة، ونضع لكم الأن طريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع لنتائج الثانوية العامة.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يمكنكم الأن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية العامة لليوم السابع والذي يظهر لكم على هذا الشكل:

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اكتب رقم الجلوس وابحث عن النتيجة وستظهر لك النتيجة والمجموع الكلي والتقدير العام والنسبة المئوية، وننوه بأن هناك ضغط كبير على السيرفر الخاص بالنتيجة فيجب أن تحاول أكثر من مرة للحصول على النتيجة.

تنسيق الثانوية العامة

أكد وزير التربية والتعليم أن تنسيق المرحلة الأولى سيبدأ بعد 72 ساعة من الحصول على النتيجة بشكل رسمي من المدارس يوم الاثنين الموافق 15/7/2019 أي أن التنسيق سيبدأ في الخميس 18/7/2019 ويبدأ طلاب المرحلة الأولى في ملئ الرغبات والتقديم في الكليات والمعاهد المصرية، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب في نتيجة المرحلة الثانوية والمرحلة التعليمية القادمة.