رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع برقم الجلوس بعد ظهورها لكل الطلاب

نشر موقع اليوم السابع رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 والتى ظهرت مساء السبت لكل الطلاب، وكان موقع اليوم السابع قد أعلن حصوله على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة حصريا لكل الطلاب فى كافة الشعب علمي علوم ورياضة وكذلك أدبي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 موقع اليوم السابع. (ظهرت الان)

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة لكل الطلاب وسط حالة من الفرحة والسعادة بين أوساط الطلاب، وجاء عدد أوائل الثانوية العامة قرابة 30 طالب فى كافة الشعب، وجاءت النتائج مرتفعة بشكل كبير عن العام الماضي وهو مايؤكد على ارتفاع معدلات تنسيق الجامعات بنسب طفيفة لكل الطلاب.

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طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يمكن للطلاب الدخول على موقع اليوم السابع أعلاه، وإدخال رقم الجلوس فى المكان المخصص له وبعده الضغط على كلمة بحث من أجل معرفة النتيجة، ويظهر للطالب المجموع الكلي والنسبة المئوية التى حصل عليها على أن ينشر موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بشكل تفصيلي خلال الساعات المقبلة.

من المنتظر أن يفتح موقع تنسيق الجامعات أبوابه لكل الطلاب وتحديدا لطلاب المرحلة الاولى من أجل البدء فى تسجيل الرغبات بعد الإعلان عن الحد الادنى لكل مرحلة وهو الأمر الذى يترقبه الطلاب وبعدها سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ثم الإعلان عن بداية المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.