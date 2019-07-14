أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 .. ظهرت الآن عبر بوابة مركز المعلومات برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول التي بدأت امتحاناتها في الثامن من يونيو الماضي وانتهت في الثالث من يوليو الجاري، اعتمدها السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت 13 يوليو 2019، حيث تم انجاز النتيجة في زمن قياسي في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وعقد الوزير اجتماعًا مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم لاستعراض أسماء الأوائل ونسب النجاح في الثانوية العامة، تمهيدًا لإعلانها رسميًا غدًا الأحد 14 يوليو 2019 من خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في ديوان عام الوزارة وكشف كافة تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، وقد بدأ الوزير بالتصال بالطلاب والطالبات الاوائل على مستوى الجمهورية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 رسميًا

لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إي بيان رسمي يفيد بإعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن سوى اعتمادها من قبل السيد الوزير طارق شوقي، وكانت مصادر مطلعة في الوزارة أكدت بأن النتائج المسربة والمتداولة غير صحيحة، وشددت على الطلاب وأولياء الأمور عدم إيلاء الاهتمام لتلك النتائج المسربة، وانتظار ما ستعلنه الوزارة رسميًا، حيث من المقرر عقد مؤتمر صحفي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم يوم الأحد 14/7/2019، تُعلن من خلاله النتيجة رسميًا وكشف كافة تفاصيلها من أسماء الأوائل ورابط الاستعلام عنها وطريقة استخراجها.

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول عبر موقع اليوم السابع

ويجدر التنويه إلى أن الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول إلكترونيًا سوف يكون حصريًا من خلال موقع صحيفة “اليوم السابع” الإلكتروني، وبهذا الخصوص كما ذكرت اليوم السابع ” حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية من الترويج أو نشر نتيجة الثانوية العامة للعام الحالى 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة اليوم السابع التى تمتلك وحدها حق البث حصريا. ”

وكان اليوم السابع من جهته أكّد في بيان رسمي أنه فاز بالمزايدة العلنية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بشأن بث نتيجة الثانوية العامة، وشدد على الاحتفاظ بكافة حقوقها القانونية بمقاضاة كل من يعتدِ على الحق الحصري للصحيفة و”المطالبة بالتعويض المادى والأدبى وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام، ضد أى موقع ينشر النتيجة”.

رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 برقم الجلوس

كما جرت عليه العادة في كل عام فإن نشر نتيجة امتحانات الثانوية العامة يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني ، ولكن وحسب المجلس الأعلى للإعلام وموقع صحيفة اليوم السابع، فإن النتيجة ستكون متاحة فور إعلان ظهورها رسميًا من جهة وزارة التربية والتعليم، عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني صاحب الحق الحصري بنشرها من خلال الرابط : نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع ، وذلك برقم الجلوس، وقد أعلن منذ قليل اليوم السابع عن ظهور النتيجة عبر الرابط المذكور.