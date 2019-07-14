ننشر لكم الان نتيجة الثانوية العامة 2019

ننشر لكم نتيجة الثانوية العامة 2019 فور الاعتماد الرسمي من وزارة التربية و التعليم بعد انتظار ظهور نتيجة أوائل الثانوية العامة 2019 الجدير بالذكر انه يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة عن طريق إدخال رقم الجلوس و الاسم عبر الروابط الرسيمة لوقع وزارة التربية و التعليم و موقع اليوم السابع و موقع الدستور و موقع الوطن فور اعتمادها حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول

ستكون متاحة بعد قليل من خلال كافة المواقع الإلكترونية عبر موقع بوابة الثانوية ومن خلال موقع وزارة التربية و التعليم المصري و ستكون متاحة على عدة مواقع إلكترونية منها اليوم السابع و موقع نتيجتك و الفجر و موقع كشكول و سوف نقوم بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول

وترقبوا معنا الآن ظهور النتيجة و يتم الآن رفعها على جميع المواقع التي تم ذكرها و بعد قليل ستكون متاحة على جميع المواقع و تابعوا معنا على جميع الروابط التي يتم رفع نتيجة الثانوية العامة عليها حتى تطمئن جميع قلوب طلابنا الأعزاء و بالتوفيق للجميع

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

كما اعلن مصدر مسؤول و موثوق في وزارة التربية و التعليم أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم رفعها الآن على المواقع الإلكترونية المعتمدة و سيتم ظهورها غدا الأحد صباحا و أن ما تم ظهوره اليوم هو نتيجة الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية و التي بلغ عددهم 40 طالب و طالبة في الشعبتين العلمي و الأدبي و قد ذكر أيضا أن تنسيق الثانوية العامة 2019 سوف يفتح للتقديم به على بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ب72 ساعة و سوف يتم ملئ الاستمارات إلكترونيا على موقع بوابة الحكومة المصرية حتى يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكليات للمرحلة الأولى

ونحرص نحن على متابعة جميع أخبار الثانوية العامة لطمأنة قلوبكم و طمأنة طلابنا الأعزاء و نتمنى لكم دوام النجاح و التفوق