حقيقة خبر وفاة الممثلة السورية كامي خليل - شاهد

كشفت مصادر إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت، عن حقيقة خبر وفاة كامي خليل الممثلة السورية الشابة، والذي جرى تداوله عبر المنصات الاجتماعية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت المصادر أن خبر وفاة الممثلة كامي خليل صحيح، موضحة أنها رحلت بعد صراع طويل مع المرض، في وقت نعاها العشرات من النشطاء والأصدقاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وغيره.

يشار إلى أن الفنانة كامي خليل، لها العديد من الأعمال الفنية المميزة، على رأسها "الزير سالم" وأيضا مسلسل "الخشخاش" و"نهاية رجل شجاع"، بالاضافة الى أيام شامية، علما أنها إحدى خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة دمشق.

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وفي سياقٍ متصل، كتب الناشط أيمن الشريف عبر (تويتر): وفيت صباح السبت الفنانة السورية كامي خليل بعد صراع طويل مع المرض، منوها إلى انها عملت في العديد من الأعمال التلفزيون وأشهرها " الزير سالم ".

كما نشر ناشط آخر عبر ذات الموقع الاجتماعي : "بعد صراع طويل مع المرض توفيت اليوم الممثلة وخبيرة التجميل السورية كامل خليل.. الله يرحمها"، داعيا لها بالرحمة والمغفرة وأن يصبر أهلها وذويها.