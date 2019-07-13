تردد قناة المواكب Al Mawakeb على نايل سات 2019

تردد قناة المواكب Almawakebe الجديد على نايل سات 2019 قناة المواكب هي قناة عربية حسينية إسلامية تبث البرامج والمسلسلات الدينية تبث جميع برامجها على مدار اليوم 24 ساعة بدون انقطاع البث.

وتعمل قناة المواكب بشكل مجاني بدون اشتراك شهري لها و نقدم لحضراتكم اليوم احدث تردد قناة المواكب Almawakebe على نايل سات 2019 ,تابعونا للمزيد من التفاصيل الجديدة أولا بأول وبدون انقطاع.

قناة المواكب هي قناة عربية حسينية إسلامية تبث البرامج والمسلسلات الدينية، كما أنها تعرض جلسات الذكر الحسينية المنوعة على شاشتها مما جعل لها مشاهدين حول العالم وزاد البحث عنها لمحتواها المميز.

تم إيقاف البث الخاص بقناة المواكب لفترة، ثم عادت مرة اخرى بحلة جديدة ومميزة من البرامج الدينية والمسلسلات الإسلامية التي حازت على اعجاب شريحة واسعة من الجمهور العراقي.

Advertisements

فمن يرغب بالحصول على قناة المواكب ننقل لكم التردد الجديد لقناة المواكب الفضائية على قمر نايل سات 2019 من خلال الجدول أدناة لضبطه على أجهزتكم دون انقطاع.

تردد قناة المواكب: 12604 رأسي