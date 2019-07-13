اسماء الضباط الذين تم ترقيتهم 2019

أقيمت صباح أمس مراسم تقليد كوكبة من الضباط الكويتيين، من الدفعتين 28 و29 رتبهم العسكرية الجديدة، حيث تمت ترقيتهم من رتبة مقدم الى رتبة عقيد تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبدأت مراسم التقليد بقراءة المرسوم الأميري، بعدها ألقى رئيس الأركان كلمة بهذه المناسبة وجهها للضباط المرقين جاء فيها: في هذا اليوم المبارك يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الدفاع العسكري أن نشارككم هذه الفرحة، والتي نتقدم من خلالها الى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة على ثقته الغالية التي أولاكم إياها.

وأضاف رئيس الأركان: "كما أنقل لكم تهنئة ومباركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، متمنيا أن يكون هذا التقليد دافعا لكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل والتقيد بحسن القيادة والتدريب والمتابعة ووضع جميع قدراتكم لخدمة هذا الوطن".

وتابع الخضر: أوصيكم بقيادة وحداتكم بكل مثالية وتفان في العمل ولتكونوا أسوة حسنة لزملائكم من الضباط وضباط الصف والأفراد، ونتمنى لوطننا الغالي الأمن والاستقرار تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وحضر مراسم التقليد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار ضباط الجيش.