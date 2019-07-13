نتائج مباراة تدريس ابناء الجالية 2019 في المغرب

بعد ثلاثة أيام من اتفاق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع المركزيات النقابية في إطار الحوار القطاعي على تأجيل مباراة الانتقاء لتدريس أبناء الجالية المغربية، لتزامنها مع مباراة ولوج ملسك الإدارة التربية، أخلفت الوزارة وعدها وتشبثت بموعد إجراء المباراة غدا.

القرار أثار غضب النقابات التعليمية المختلفة، حيث استغربت النقابات إعلان الوزارة عن التشبث بموعد مباريات الانتقاء لتدريس أبناء الجالية، مع الإبقاء على تاريخ مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية برسم 2019/2020، رغم أن الحوار الذي تم بين الوزارة والنقابات، يوم الثلاثاء الماضي، تم فيه الاتفاق على تأجيل مبارات الانتقاء لتدريس أبناء الجالية.

وقالت مصادر مطلعة إن الحوار القطاعي تطرقت فيه الوزارة على لسان مدير الموارد البشرية وعدا بتأجيل المباراة المقررة غدا لانتقاء المدرسين الموجهين نحو تدريس أبناء الجالية، غير أن عدول الوزارة عن التأجيل، تم بسبب خلاف بين مدراء مركزيين داخل الوزارة.

وكان لقاء قد جمع بين وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر والنقابات التعليمية ممثلة في الكتاب العامين أو من ينوب عنهم، وذلك لاستئناف الحوار حول ملف مسلك الإدارة التربوية، وترتيب لقاء ينتظر ان يجمع الكتاب العامين للنقابات التعليمية بالوزير سعيد أمزازي في وقت قريب.

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