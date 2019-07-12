إكتب رقم جلوسك وإحصل على نتيجة الثانوية العامة 2019 فور إعلانها – والموعد الرسمي لظهور النتيجة...

يترقب الكثير من التلاميذ واولياء الأمور اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي تحدد مصير جميع التلاميذ في الكليات التي سوف يلتحقون بها وما سيترتب عليه مستقبلهم العملي بعد ذلك، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن النتيجة سوف يتم إعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوم غدٍ السبت، وهذا بعدما إنتهى المعلمون من تصحيح الاوراق وتم رصد الدرجات في الكنترولات لتكون النتيجة مستعدة للاعلان بواسطة الموقع الالكتروني للوزارة، وسنتابع معكم عملية ظهور النتائج وأسلوب وكيفية الاستفسار عنها الكترونيا بكل سهولة وخطوة بخطوة.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

وصرح نائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة ”خالد عبد الحكم” في إفادات صحفية بأن التصحيح تم إنتهاؤه فعلياً في جميع المواد الدراسية التي إنتهى التلاميذ من إمتحاناتها، والتي يصل عددها لـ 19 مادة، واضاف الى أن الوزارة سوف تعلن النتيجة عبر البوابة الالكترونية الخاصة بها صباح يوم يوم الاحد الموافق 14 يوليو، حيث كان التلاميذ قد انهوا الإمتحانات الخاصة بالثانوية العامة في يوم 3 يوليو المنصرم، وهم الآن في انتظار الاعلان عن النتيجة للاطمئنان على درجاتهم.

نتيجة الثانوية العامة

ويمكن البحث والإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 فور اعلانها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني حيث يتم ادخال رقم الجلوس الذي يخص الطالب ومن ثم ظهور النتيجة التفصيلية في كل المواد التي التي أدى الإمتحانات بها في آخر العام الدراسي، وشددت الوزارة على أن نسبة النجاح في هذا العام مرتفعة، حيث حصل طلبة شعبة “علمي علوم” على اعلى النتائج ثم طلبة شعبة علمي رياضة أما طلبة الشعبة الادبية فحصلوا على نتائج اقل.

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وزارة التربية والتعليم

وستقوم الوزارة يوم غد بالاعلان عن اسماء أوائل الثانوية العامة 2019، والحاصلين على اعلى الدرجات والذين سوف يتم تكريمهم في مؤتمر صحفي نظرا لتفوقهم الدراسي، كما سوف يتم بعدها اعلان باقي نتائج الطلابفي مختلف محافظات البلاد، واضافت الوزارة بأنها ستقوم باعلان النتائج الكترونيا لمساعدة الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم بأسهل ما يمكن ودون اي عناء او يمكن أيضاً معرفة النتيجة عن طريق التوجه للمدارس او مديريات التعليم التي يتبعها الطالب.

كما سوف تقوم الوزارة بنشر نتيجة الثانوية العامة 2019 صباح يوم الإثنين في المدارس للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها عن طريق الانترنت حيث ستكون متوفرة لكافة الطلبة والطالبات في مدارسهم، حيث يمكن لأي طالب الذهاب للمدرسة التابع لها ومعرفة نتيجته بجميع المواد، كما تقدم الوزارة بواسطة البوابة الالكترونية العديد من الخدمات غير النتائج التي تهم الطلاب والاهالي والمعلمين في مختلف انحاء البلد.

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