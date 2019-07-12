منوعات

تراند اليوم : قرار جديد من المحكمة بشأن ظهور سيدة أعمال في فيديو إباحي مع خالد يوسف...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
منى الغضبان

تواصل المحاكم المصرية نظر القضية التي هزت الرأي العام، بشأن ظهور فيديوهات إباحية للمخرج والنائب البرلماني المصري ، مع فنانات وإعلاميات وأخريات، والتي قررت فيها المحكمة إخلاء سبيل فنانتين وإعلامية على ذمة القضية.
فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة  مستأنف مدينة نصر بالقاهرة ، تأجيل نظر تجديد حبس سيدة الأعمال بسبب تعذر حضورها إلى المحكمة لدواعى أمنية، وذلك فى اتهامها بالظهور فى فيديو إباحى.
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير خالد يوسف، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا