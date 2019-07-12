تراند اليوم : قرار جديد من المحكمة بشأن ظهور سيدة أعمال في فيديو إباحي مع خالد يوسف...

تواصل المحاكم المصرية نظر القضية التي هزت الرأي العام، بشأن ظهور فيديوهات إباحية للمخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، مع فنانات وإعلاميات وأخريات، والتي قررت فيها المحكمة إخلاء سبيل فنانتين وإعلامية على ذمة القضية.
فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف مدينة نصر بالقاهرة ، تأجيل نظر تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب تعذر حضورها إلى المحكمة لدواعى أمنية، وذلك فى اتهامها بالظهور فى فيديو إباحى.
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير خالد يوسف، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.