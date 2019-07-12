نتائج التاسع سوريا 2019 بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية البوابة الامتحانية...

يبحث طُلاب التعليم الأساسي في سوريا عن نتائج التاسع سوريا 2019 بالاسم ورقم الاكتتاب وذلك لأنهم استطاعوا الانتهاء من الامتحانات في نهاية شهر يونيو الماضي، وبدأت بعد ذلك وزارة التربية والتعليم السورية بأعمال الكنترول وتصحيح أوراق الطلاب، وقد أكدت وزارة التربية السورية أنها قد أوشكت على الإعلان رسميًا عن نتائج التاسع سوريا 2019 برقم الاكتتاب ووفرت رابط للاستعلام لجميع الطلاب بعموم ولايات سوريا.

نتائج التاسع سوريا 2019 بالاسم ورقم الاكتتاب

ينتظر الكثير من الطُلاب في عموم ولايات سوريا اللحظة التي سيقوم فيها وزير التربية السورية بالإعلان عن أسماء الأوائل في الصف التاسع وبعدها يتم الإعلان عن نتائج التاسع بسوريا 2019 وإذا كنا سنتناول الحديث عن مؤشرات النجاح هذا العام، فقد أكدت العديد من المصادر أن نسبة النجاح هذا العام متميزة، ويرجع الفضل في ذلك إلى أعمال التنظيم التي قامت بها وزارة التربية والتعليم السورية، وليس هذا فقط بل إن الوزارة عملت على التجديد في نظام الامتحانات، مما أدى إلى مد المدة للطلاب، وحصلوا على قسط كافي من الوقت للمراجعة وحل الأسئلة وحفظ المناهج الدراسية أيضًا.

ونسبة النجاح هذا العام اختلفت من القسم العلمي إلى القسم الأدبي، فقد استطاع الطلاب الحصول على 59% كنسبة نجاح، بينما القسم الأدبي استطاعوا الحصول على نسبة نجاح 41%، وهذا نتيجة إيجابية متميزة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع سوريا

ويمكن زيارة موقع وزارة التربية السورية والدخول فورًا إلى البوابة الامتحانية وكتابة الاسم ورقم الاكتتاب للتعرف على النتيجة التي من المتوقع أن تكون متاحة لجميع الطلاب خلال الأيام الآتية، حيث أن الوزارة أكدت أنها بصدد الانتهاء منها وتوفيرها عبر الإنترنت فورًا.

ويمكنكم الآن ترك رقم الاكتتاب في تعليق أسفل المقال وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويخص النتيجة، كما أنه يمكننا توفير النتيجة لكم عند ظهورها.