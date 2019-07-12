نتائج التاسع 2019 في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب

أكدت وزارة التربية والتعليم في سوريا، أن نتائج التاسع 2019 في سوريا برقم الاكتتاب والاسم سوف تظهر رسميًا ظهر اليوم الإثنين، رغم المشاكل الداخلية بها، حيث أنه تم الانتهاء تمامًا من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، وتبقى فقط أعمال الرصد الإلكتروني للنتيجة على موقع وزارة التربية واعتمادها من جانب وزير التربية بسوريا الدكتور هزوان الوز في المؤتمر الصحفي الذي يعقده بديوان عام الوزارة.

الترقب والانتظار منتشر حاليًا بين شتى طلاب الصف التاسع وسط حالة من الخوف والترقب، حيث أن نتيجة التاسع في سوريا 2019 هامة جدا لكل الطلاب، بل تعد المرحلة المصيرية لهم، وعلى أثرها ينتقل الطالب إلى مرحلة تعليمية مختلفة تمامًا عن سابقها، فقد أكد الطلاب أن الامتحانات في كافة المواد يجيب عنها طالب متوسط، وتضمنت أسئلة قليلة تحتاج إلى تفكير، وليس مثل كل عام.

نتائج التاسع 2019 في سوريا

أشار الدكتور هزوان الوز وزير التربية السورية، أن نتائج الطلاب في سوريا دورة مايو 2019 سيتم الإعلان عنها قريبًا، خصوصًا أنه شدّد على المصححين بسرعة الانتهاء من أعمالهم، مع ضرورة التصحيح بكل حذر وجد واجتهاد لأن أي درجة ينقصها الطالب ظلمًا سيحيل المسئول عن تصحيحها فوراً إلى التحقيق، ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة وتقليل تظلمات الصف التاسع 2019 سوريا.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

وفقًأ للمؤشرات الأولية، فإن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، وحصل آلاف الطلاب على درجات عالية في نتيجة الصف التاسع سوريا 2019 وينتظرها كافة الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، لأنها مرحلة هامة جداً، والساعات المقبلة القليلة هي الفاصل بيننا وبين النتائج.

وزارة التربية السورية

وفي مصر، تظهر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني ويم الخميس من الأسبوع الجاري حسب المصادر التي أكدت هذه الأنباء من كنترولات التصحيح وسط حالة من القلق والاضطراب في كل بيت وكل مكان.

ساعات قليلة تفصلنا على صدور وإعلان نتائج التاسع 2019 سوريا، حيث تمكنت كافة الجهات التعليمية من الانتهاء من الأعمال الخاصة بها، حسب ما نشرته صفحة وزارة التربية السورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فتابعونا لحظة بلحظة من خلال هذا المقال وبالتوفيق لكل الطلاب بإذن الله.

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يذكر أن أعمال التصحيح كانت قائمة على قدم وساق، دون أدنى تهاون، كل طالب حصل على درجاته كاملة، ولم يؤثر صيام المصححين على أعمالهم، بل قاموا بمراعاة ضميرهم أثناء التصحيح، رغبة في حصول كل طلاب على الدرجات بشكل تام.

تصدر نتائج التاسع 2019 سوريا على الموقع الإلكتروني المعروف باسم وزارة التربية السورية في جميع المحافظات ومنها:

القنيطرة. دمشق. حلب. درعا. الحسكة. حماة. طرطوس. اللاذقية. حمص. أدلب. ريف دمشق. دير الزور.

كافة المصادر تؤكد اقتراب ظهور نتيجة الصف التاسع في سوريا دورة عام 2019، بل وتظهر الأسبوع المقبل كأقصى تقدير لها، حيث يتم كل عام رفع نتائج الابتدئية السورية والاعدادية الشرعية ونتائج التعليم الأساسي في آن واحد، على موقع بوابة وزارة التربية في سوريا.

استخراج نتائج التعليم الأساسي

توقف موقع وزارة التربية السورية الآن نتائج التاسع 2019 في سوريا وهذا يؤكد بدء العدّ التنازلي على ظهور النتيجة، ويتم اعتمادها رسميًا ظهر اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي الذي تنقله شتى وسائل الإعلام السورية من أبرزها القناة التربوية، وسط حالة من القلق بين الطلاب، وبدأ كثير منهم التربص والانتظار أمام شاشات الحاسوب والهاتف المحمول لاقتراب تفعيل نتيجة دورة عام 2019، ودقائق قليلة على ظهورها.

لم تستخرج نتائج التاسع 2019 في سوريا حتى هذه اللحظة، ولكن الساعات القليلة المقبلة ننشر لكم النتيجة ونسب النجاح وأسماء الأوائل على مستوى سوريا.