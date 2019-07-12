موقع وزارة التربية السورية (moed.gov.sy) نتائج الصف التاسع 2019 وشهادة البكالوريا الثانوية برقم...

تستعد وزارة التربية السورية لإعلان نتائج التاسع 2019 الدورة الأولى خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد نشرها نتائج امتحانات البكالوريا في جميع محافظات سوريا بفروعها العلمي، الأدبي، الشرعي، النسوي، وتعقد مؤتمر صحفي لبث وقائع إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

موقع وزارة التربية السورية

يحصل الطالب السوري على نتائج شهادة 2019 من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم السورية، حيث أنها تتيح لكل من يبحث عن تلك العلامات معرفتها بالدخول إلى رابط تحصيل نتائج ثانوي مهني وعملي وأدبي وذلك حسب رقم الاكتتاب والمحافظة التي ينتمي لها طالب التعليم الأساسي، وسيتم تخصيص هذا الموقع الرسمي لاستقبال الطلاب عند البحث بتقديم خدمة متميزة لسرعة وسهولة التصفح بدون التوقف عن العمل، باتباع تلك الخطوات.

الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية

اختيار بحث النتائج الامتحانية

اختيار دورة عام 2018

تظهر لك نتائج البكالوريا فور رفعها.

ومن ثم يمكن للطالب وضع رقم الاكتتاب والتقدم في البحث.

بذلك يتعرف الطالب على مجموع درجات العام الدراسي وبيانات بالاسم والمدرسة.

نتائج الصف التاسع 2019

تنطلق نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2019 عقب اعتمادها من وزير التربية السورية الدكتور عماد موفق العزب، فور انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة النهائية لوضع العلامات لكافة الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

انتهت دورة الامتحانات لطلبة وطالبات شهادة التعليم الأساسي بالدور الأول يوم 24 من مايو الماضي، وكان قد تقدم 277480 تلميذ وتلميذة لأداء امتحانات الثانوي موزعين على جميع المحافظات السورية من حلب ودمشق وحماة، وتابعت وزارة التربية السورية على سير الامتحانات في هدوء دون تلقي شكاوى من الطلاب حول صعوبات أثناء تأدية الامتحان.

ولقد قامت لجنة التصحيح بالدور الأمثل منذ انتهاء الاختبارات حتى البدء في الإعلان عن نتائج البكالوريا 2018، حيث تمكنت من الوصول إلى مرحلة الرصد في تلك الفترة الوجيزة، لكي يتم تقديم النتائج للوزارة لاعتمادها وإعلانها بمقرها الرسمي، ثم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني ليستعلم كل طالب عن نتائج التاسع بكل سهولة ويسر.

نتائج الثانوية الشرعية

ينتظر أيضاً عدد كبير من الطلاب صدور نتائج الثانوية الشرعية في سوريا، والتي تكون متزامنة مع صدور التاسع، حيث يتم اعتمادها والإعلان عنها في نفس التوقيت، ولذلك تنتهي وزارة التربية السورية من إتمام تصحيح مرحلة التعليم الأساسي العام والإعدادية الشرعية ليتم صدورهما معاً، وهناك بعض التوقعات تؤكد نشرها للطلاب يوم الاثنين كأقصى تقدير لها.

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نتابع لكم اليوم أخبار جديدة حول صدور نتائج البكالوريا 2019، وخلال فور تحديث موقع وزارة التربية السورية بالإعلان الهام، الذي يترقبه طلاب شهادة التعليم الأساسي للحصول على النتائج في خلال الساعات المقبلة.

تستعد وزارة التربية السورية لاعتماد نتائج شهادة التعليم الأساسي لدورة 2019، حيث سوف تصدر درجات طلاب التاسع والإعدادية الشرعية خلال ساعات قليلة، وإن لم تكن اليوم سوف تكون صباح غدا الاثنين.

تعلن موقع وزارة التربية السورية بعد قليل عن نتائج الصف البكالوريا، وذلك حسب تصريحاتها منذ أمس بالتصريح عنها اليوم الاثنين، ليتعرف كل طالب على نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية حسب رقم الاكتتاب والاسم، ونضع لكم بعد دقائق قليلة روابط الاستعلام.

اقتربت الساعات التي تعلن للجميع إعلان نتائج البكالوريا في سوريا، ومن موقعنا هذا نساعد جميع الطلاب السوريين في الحصول على النتائج المعتمدة من موقع وزارة التربية السورية، حيث لم تعلن حتى تلك اللحظة عن روابط دورة 2019 التي تبث من خلالها معرفة نتيجة امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، ولكن سيتم متابعتكم بالتفاصيل بعد قليل انتظر معنا.

اقتربت وزارة التربية السورية من الإعلان عن نتائج شهادة الباك لعام 2019، حيث تنشر عبر رابطها الرسمي moed.gov.sy جميع قوائم الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الأساسي، كما تتيح لطلاب الإعدادية الشرعية نتائجهم الإلكترونية اليوم، وسيتم نشر روابط مباشرة للحصول عليها بعد قليل.

تستعد وزارة التربية السورية لنشر نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا 2019 وذلك بعد إعلانها رسميا عبر موقعها الرسمي عن صدور نتائج طلاب التعليم الثانوي فور انتهاء المؤتمر الصحفي.