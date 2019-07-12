بوابة الازهر azhar.eg استعلم نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس وموعد ظهور النتائج

بوابة الازهر azhar.eg تعد من أهم المواقع الإلكترونية التي يزداد عليها البحث حاليا من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري وأيضا أولياء الأمور من أجل الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية التي ينتظرونها بفارغ الصبر ويتمنى كل طالب أن ينجح بتفوق لكي يلتحق بالكلية التي يرغب فيه ويحقق أحلامه، ونتابع مع كل طلاب الأزهر الشريف لمعرفة أخر أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، فور الانتهاء من المراجعة و أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، اليوم الخميس أن موعد إعلان النتيجة سيكون في نهاية الأسبوع المقبل مشيرا أن جميع الكنترولات الخمسة انتهت من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ويتم حاليا مراجعة ورصد الدرجات لكي يتم إعلانها على الموقع الرسمي للأزهر عقب اعتمادها من شيخ الأزهر خلال الأيام القليلة المقبلة وأضاف الشيخ صالح أن نتيجة الطلاب هذا العام تتفوق على نتيجة العام الماضي حيث جاءت نتائج العينات العشوائية مبشرة، جاءت نسبة النجاح للقسم الأدبي 70%، أما الفقه الشافعي القسم العلمي بنسبة 96%، والفقه المالكي أدبي بنسبة 65%، والفقه المالكي علمي بنسبة 84%، والفقه الحنفي أدبي بنسبة 60% والفقه الحنفي علمي بنسبة 76%، بينما كانت نسبة نجاح مادة المنطق الحديث 70.5%، ومادة النحو الأدبي بنسبة 55.5%، مادة البلاغة ادبي 65.5%، مادة الإنشاء 90%.

استعلم نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس

يجب اتباع هذة الخطوات التالية للحصول على النتيجة .

أولا عليك الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم اختيار نتائج الامتحانات، ستظهر لك صفحة نتائج الثانوية العامة الازهرية.

يتم بعد ذلك ادخال رقم جلوس الطالب.

ثم قم بالضغط على كلمة البحث بعدها سيتم عرض تفاصيل النتيجة.

الجدير بالذكر أن عدد الطلبة والطالبات الذين شاركوا في امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية 154954 ألف بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب وطالبة فى القسم الأدبى، و51887 طالب وطالبة فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب وطالبة بمعهد العلوم الإسلامية.