شاهد: فضيحة رشيد العلالي تشعل مواقع التواصل في المغرب

تساءل رشيد العلالي، مقدم برنامج "رشيد شو" الذي يبث كل جمعة على القناة الثانية، عن سبب ارتفاع نسبة مشاهدة إعادة الحلقة الماضية من برنامجه، والتي استضافة فيها مجموعة الفناين.

ونشر العلالي على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، صورة له من كواليس حلقته الماضية، وطلب من جمهوره تفسير سبب ارتفاع نسبة مشاهدة إعادة الحلقة، والتي وصلت إلى أكثر ن 4 ملايين ونصف مشاهدة.

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وعلق رشيد على منشوره قائلا: "عطيوني شي تفسير كيفاش أن الإعادة ديال حلقة الجمعة من رشيد شو شاهدها أكثر من 4 ملايين ونصف مغربي وتربعت على قائمة البرامج الأكثر مشاهدة؟؟ لمهم لعز لكم وديما لفوق بيكم".

ورد متابعوا رشيد العلالي في تعليقاتهم على تساؤله، وأكدوا له أنه توفق في إختياره لضيوف الحلقة الماضية، وهو السبب الذي جعلهم يتابعون الحلقة مرة أخرى، كما أشار آخرون إلى أنهم يعيدون مشاهدة الحلقة أكثر من مرة عبر موقع تحميل الفيديوهات “يوتوب”.