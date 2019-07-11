حقيقة خبر وفاة الفنان عادل امام بشكل مفاجئ في القاهرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أنباء عن وفاة الفنان المصري عادل امام ، بشكل مفاجئ في إحدى مستشفيات القاهرة، لكن مصادر مقربة نفت الخبر جملة وتفصيلًا مؤكدة أنه مجرد شائعة اعتاد عليها الزعيم.

بدوره، تحدّث الكاتب محمد صلاح العزب، عن ما يتردد بشأن تعاون الممثل المصري ​عادل إمام​ وابنه محمد في فيلم سينمائي جديد، أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف العزب في تصريحات صحفية، أنّ ما تردد بشأن وجود جزء ثان من مسلسل "​هوجان​" الذي عرض في رمضان 2019 أيضاً شائعات، موضحا أنّ أحداث المسلسل انتهت بوفاة البطل ولا داع لتقديم جزء ثان من المسلسل.

كما يجسد الزعيم عادل إمام في مسلسله المرتقب، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، ومن بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني.