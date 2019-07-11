نتيجة الثانوية العامة 2019 رابط التعرف على النتيجة قريباً

نتيجة الثانوية العامة تعد نتيجة الشهادة الثانوية هي أهم ما يشغل الشارع المصري، وتسود حالة كبيرة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور بسبب إقتراب موعد ظهور النتيجة المصرية التي تعد أساس مستقبل الطالب المصري، حيث يتطلع الجميع من الطلاب في التفوق للإنتقال إلى كليات القمة بنجاح، وقد إنتهت إمتحانات الثانوية العامة المصرية منذ الأول من شهر يوليو الماضي، وتجرى الان عمليات التصحيح الدقيقة للثانوية العامة وتقترب من أمتارها الأخيرة إلى أن يتم إعتماد النتيحة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إرفاق أوائل الثانوية العامة، وبعدها صدور النتيجة، تابعونا في موقعنا نجوم مصرية لرصد تفاصيل النتيجة وكيفية الإستعلام عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وفور الإنتهاء من تصحيح المواد الدراسية يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية و التعليم،وقد تداولت بعض الأخبار تفيد بأن إعلان النتيجة قد يكون يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، ولكن لم نتلقى أى تصريحات رسمية حتى الان بشأن ذلك، وقد تمت الإمتحانات هذا العام بالرقابة الدقيقة، ومنع الغش حتى يأخذ كل طالب حقه، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح عالية هذا العام.