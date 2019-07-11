شاهد: أول ظهور للإعلامي معتز مطر بعد شائعة اغتياله

ظهر الاعلامي المصري معتز مطر، لأول مرة بعد شائعة اغتياله في تركيا، وذلك خلال برنامجه "مع معتز" الذي يعرض على قناة الشرق المؤيدة لتنظيم الاخوان المسلمين في مصر.

وتحدث الاعلامي مطر، خلال برنامجه عن عدة قضايا تهم الشأن المصري، أبرزها اعتقال أدمن صفحة "اسفين يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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كما كشف مطر بالدليل القاطع تبعية شركة "DUBCI" وفضيحة المتحدث العسكري، علاوة على قضايا أخرى تناولها خلال برنامجه الذي يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي.

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي محمد الباز مذيع برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة قناة المحور عن نبأ اغتيال معتز مطر ووفاته في تركيا، مؤكدًا أن غياب مطر عن القناة التي يعمل بها يثير الكثير من التساؤلات، لأن غيابه مفاجئ ومريب.

معتز مطر هو صحفي وإعلامي مصري ذاع صيته بعد الثورة المصرية عبر برنامجه مع معتز على قناة الشرق، اشتهر بنقده الشديد لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب العسكري والوضع العربي المتردي عامة.