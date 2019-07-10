نتائج البكالوريا سوريا 2019 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التعليم moed.gov.sy

نتائج البكالوريا سوريا 2019 من أكثر الأمور التي يتزايد عنها البحث الآن، حيث أدى طلاب 2019 BAC الامتحانات في وقت سابق من العام، وكان الجميع في انتظار ظهور النتائج، كي يطمئن كل طالب على مجهوده، ويطمئن كل ولي أمر على مستقبل ابنه أو بنته، ومن باب التيسير على الطلاب، يمكن الاستعلام الكترونياً عن النتائج، دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الإدارة التعليمية أو المدرسة، حيث يمكن لطلاب البكالوريا استخراج نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولي بالاسم ورقم الاكتتاب.

نتائج البكالوريا سوريا 2019

ظهرت الآن نتائج البكالوريا سوريا 2019 وقد أعلن المسؤلين عن ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب في القسم العلمي والأدبي على شكل غير معهود من قبل، أما بالنسبة للقسم التجاري، والقسم النسوي، فإن نسب النجاح فيهما تقارب نسب نجاح العام الماضي، فيما ارتفع عدد الطُلاب الأوائل في نتائج الصف التاسع، مما يدل على نجاح الخطة التعليمية التي انتهجتها وزارة التربية.

نتائج البكالوريا سوريا برقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن اعتماد نتائج البكالوريا للدورة الأولي، وقد أتاحت للطلبة والطالبات استخراج نتائج الباك بالاسم الثلاثي أو الكنة رقم الاكتتاب،وإليكم الخطوات بالتفصيل:

قم بالدخول إلى رابط وزارة التربية السورية قم باختيار القسم الخاص بك، من القائمة الموجودة في الأعلى، سواء علمي أو أدبي، أو نسوي أو تجاري، او شرعي أو صناعي. قم باختيار المدينة التابع لها. قم بكتابة رقم الاكتتاب. اضغط بحث، وستظهر لك النتيجة.

في حال واجهتكم اي مشكلات في الحصول على نتائج البكالوريا سوريا برقم الاكتتاب يمكنكم أن تتركوا لنا رقم الاكتتاب والمدينة التابعين لها، والقسم الخاص بكم، وسوف نحضرها لكم فوراً.