نتائج البكالوريا سوريا 2019 استخراج نتائج البكالوريا السورية برقم الاكتتاب عبر moed.gov.sy

يبحث طلاب وطالبات دولة سوريا عن نتيجة البكالوريا السورية، حيث أنهم منذ أنتهائهم من فترة الامتحانات الخاصة بهم وهم يبحثون عبر شبكة الأنترنت عن رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب، وتوفيراً للوقت والجهد عليهم فقد قمنا بوضع رابط الاستعلام أسفل هذا المقال لكي يستطيع الطلاب والطالبات للحصول على نتائجهم بكل سهولة.

نتائج البكالوريا سوريا 2019

جدير بالذكر أن النتائج سيتم الإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي سيعقده وزير التعليم السوري عماد موفق العزب، وقد وردت في بعض المصادر أن طلاب العلمي ستكون نسبة نجائهم أكبر من الأقسام الأخري، يذكر أن الدرجات في مادة الرياضيات مرتفعة عن باقي المواد، وفور الإعلان عن النتائج سوف تصبح متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات عبر موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019

وقد قامت وزارة التربية الوطنية من الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات كافة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج كافة المدن السورية كدمشق، وحلب، وأدلب، وحماه، واللاذقية، والقنطيرة، ودير الزور والحسكة والرقة وغيرها من المدن السورية، يذكر أن نسبة نجاح الصف التاسع سوف تتخطي 85% مقارنة بالعام الماضي تلك النسبة أعلي بحسب ما صرحت به بعض المصادر، ويمكن من خلال موقع وزارة التربية السورية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019 وذلك باختيار النتائج الامتحانية وتحديد الشعبة الخاصة بك وإدخال رقم الاكتتاب والضغط على استظهار النتيجة، نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.