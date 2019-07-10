“قريبًا” نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا على موقع النتائج الامتحانية

بعد انتهاء العام الدراسي 2018/2019 في سوريا ينتظر الطُلاب في الوقت الراهن الإعلان عن نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا والتي أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متاحة من خلال موقع النتائج الامتحانية في سوريا ومن المتوقع أن تظهر النتيجة للطلاب في خلال أيام قليلة من الآن وذلك بعد أن أنهت الوزارة السورية للتعليم تصحيح أوراق الامتحانات في محافظات سوريا، وبالأخص محافظة دمشق ومحافظة حلب، وسوف نعرض لكم رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية 2019 في جميع المحافظات.

نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا

لقد انتهت امتحانات البكالوريا في سوريا في جميع المحافظات السورية في الشهر الماضي، ويطمح الطُلاب السوريين الحصول على أعلى الدرجات، ويتم الآن البحث عن موعد نتائج البكالوريا 2019 بسوريا وقد أكد وزير التربية والتعليم السوري/ هزوان الوز بأن النتيجة عقب اعتمادها سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي رسمي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019

وبعد عام دراسي كامل استطاع فيه الطُلاب بذل الوسائل والأخذ بالأسباب ينتظرون الآن الثمرة التي يستطيعون جنيها بعد هذا العام الدراسي، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا بالتفصيل:

قم بزيارة موقع النتائج الامتحانية التابع لوزارة التربية والتعليم السورية. اختر المحافظة التابع لها، ثم اكتب الاسم ورقم الاكتتاب. قم بالنقر على تبويب ابدأ البحث للاستعلام عن النتيجة.

ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وسوف نكون معكم لحظة بلحظة وسوف نوفر لكم كل ما يخص نتائج البكالوريا السورية 2019.