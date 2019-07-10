رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2019 حسب الاسم الثلاثي - وزارة التربية والتعليم السورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، مساء الأربعاء، عن نتائج البكالوريا للعام الدراسي 2019 في كافة المحافظات التابعة لها.

وحددت الوزارة موعد امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية العامة بمختلف فروعها بدءا من الثامن والعشرين من تموز وتستمر حتى السادس من شهر آب للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وحتى السابع منه للفرع العلمي والمهنية بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في العاشر من شهر آب.

وبينت الوزارة أنه يقبل للتسجيل في الدورة الثانية الراسبون في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى والناجحون في الدورة الأولى ويرغبون بتحسين ثلاث مواد على الأكثر.

تفاصيل النتائج تجدونها على الروابط التالية:

دمشق

ريف دمشق

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اللاذقية

طرطوس

السويداء

حمص

دير الزور