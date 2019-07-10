نتائج سبر بكالوريا سوريا 2019 resultat bac حسب الاسم ورقم الاكتتاب رابط نتيجة الثانوية السورية عبر...

نتائج سبر بكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم الثلاثي أو رقم الاكتتاب ننشرها إلى جميع طلاب الشهادة الثانوية في جمهورية سوريا المتحدة، حيث أكدت وزارة التربية السورية أنه جاري اعتماد نتائج بكالوريا سوريا 2019 خلال ساعات قليلة، من وزير التربية الدكتور عماد موفق العزب، كما أكدت أن نتائج البكالوريا في سوريا سوف تدخل الفرحة في قلوب جميع الطلاب لارتفاع درجات النجاح في جميع الأقسام وخاصة في القسم العلمي والذي سجل نسب نجاح أعلى من العام الماضي.

كما أشارت وزارة التربية السورية، في تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منذ دقائق، إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية في سوريا استخراج نتيجة البكالوريا السورية 2019 حسب الاسم أو الكنة من موقع بوابة النتائج الامتحانية صباح الخميس.

نتائج سبر بكالوريا سوريا 2019

يترقب طلاب الشهادة الثانوية السورية إعلان نتائج بكالوريا سوريا برقم الاكتتاب أو الاسم، على أحر من الجمر، نظرا لتأخر أعمال كنترول الدورة الأولي نتيجة البكالوريا بسوريا حيث كان من المفترض أن يتم إعلان النتائج الامتحانية منذ عشر أيام تقريبا، حيث كانت أعلنت وزارة التربية السورية أنه سيتم ظهور نتائج الباك في سوريا الدورة الأولي خلال أول جولية، ولكن لم تعتمد في الوقت المحدد لعدم انتهاء أعمال كنترول النتيجة الثانوية، ونشرت الوزارة منذ قليل منشور تؤكد أن صباح الخميس سيتم اعتماد نتائج البكالوريا 2019 سوريا لجميع المدن.

استخراج نتائج سبر بكالوريا سوريا 2019



تتيح وزارة التربية في سوريا اختيارات مختلفة لطلاب الشهادة الثانوية للحصول أو استخراج نتائج البكالوريا سوريا من خلال التالي :

استخراج نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم الثلاثي. استخراج نتائج بكالوريا سوريا 2019 حسب الكنية. استخراج نتائج البكالوريا في سوريا حسب المدرسة. استخراج نتائج البكالوريا بسوريا 2019 حسب رقم الاكتتاب.

ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة البكالوريا السورية من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية السوري، واختيار ايقونة النتائج الامتحانية، وتحديد الطريقة التي يرغب الكالب بها الحصول على النتيجة، والضغط على عرض النتيجة.

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كما يسعدنا تلقي تعليقاتكم في أسفل الخبر والتي تتضمن الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب، ويتم الرد على جميع طلاب الشهادة الثانوية بعرض جميع درجات البكالوريا فور رفعها عبر موقع الوزارة، في حال إذا تعثرت في الوصول إلى النتيجة من موقع النتائج الامتحانية لضغط الطلاب عليه.

نشير إلى أن نتائج البكالوريا 2019 سوريا سوف تتجاوز نسبة النجاح في الدورة الأولي معدل 85% في جميع المدن، حلب حمص دمشق حماة اللاذقية قرطوس القنطيرة أدلب الحسكة، طبقا لما صرحت بع عده مصادر من الوزارة خلال القيام بأعمال التصحيح.

صباح يوم الخميس هو الموعد الرسمي لإعلان وظهور نتائج بكالوريا سوريا 2019 الدورة الأولي في جميع المدن، بعد أن طال الانتظار من جميع الطلاب، ويتمني موقع نجوم مصرية النجاح والتفوق لجميع طلاب الشهادة الثانوية السورية.