نتيجة الثانوي الأزهري 2019 برقم الجلوس والاسم عبر رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

ننشر لكم عبر هذا التقرير متابعة يومية من أجل إعلان نتيجة الثانوي الأزهري أدبي وعلمي والشعبة الإسلامية في كافة المحافظات، عبر رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وهناك حالة من الترقب والقلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2019 وأولياء أمورهم، ويترقب الجميع موعد ظهور نتيجة الثانوي الأزهري 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الأزهر الشريف أو من خلال الإعلان عنها في المدارس التابعة للطلاب، أو من خلال التطبيق الخاص بالأزهر الشريف، وسوف نشرح كل الطرق بالتفصيل عبر هذا المقال.

وكان طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية قد بدأوا بأداء امتحانات العام الجاري في التاسع والعشرين من شهر مايو المنقضي؛ حيث بلغت أعداد لجان القسمين العلمي والأدبي نحو 566 لجنة بجميع محافظات مصر، في ظل وجود 30 غرفة متابعة لمراقبة عملية الامتحانات وضمان سير العملية دون شكاوى أو مشكلات، ويمكن لجميع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بواسطة اسم الطالب ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوي الأزهري 2019

وإليكم الرابط الرسمي.. بوابة الأزهر الإلكترونية.

ومن ثم سيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة جديدة توضح درجات الطالب ومجموعه الكلي والنسبة المئوية التي حصل عليها، كما قام الأزهر الشريف بتخصيص خط ساخن للاستعلام عن النتيجة، حرصا منها لمساعدة الطلاب وتخفيف الضغوط على الموقع الإلكتروني، والذي يعاني حالة من الضغط والإقبال والبحث الكبير فور ظهور النتيجة.

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

وقام قطاع المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية لكافة القطاعات والمحافظات بتوفير أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لجميع الطلبة فقط برقم الجلوس في جميع المحافظات، ونقوم الآن من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض عليكم جميع الروابط الرسمية التي حددها الأزهر الشريف للاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

الطريقة الأولي : من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات ، من خلال كتابة رقم الجلوس والضغط على كلمة بحث داخل موقع الأزهر، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها خلال العام والتقديرات.

: من خلال ، من خلال كتابة رقم الجلوس والضغط على كلمة بحث داخل موقع الأزهر، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها خلال العام والتقديرات. الطريقة الثانية : عن طريق تحميل التطبيق الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية على المحمول، والتابع لبوابة الأزهر الإلكتروني، وللدخول المباشر اضغط لبوابة الأزهر الإلكترونية عبر جوجل بلاس ستور ، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية بالإضافة إلى الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها واختار النتائج والتعرف من خلال رقم الجلوس.

: عن طريق تحميل التطبيق الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية على المحمول، والتابع لبوابة الأزهر الإلكتروني، وللدخول المباشر اضغط ، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية بالإضافة إلى الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها واختار النتائج والتعرف من خلال رقم الجلوس. الطريقة الثالثة: وهي عن طريق المدارس التابع لها الطالب في المحافظة التابع لها فقط من خلال رقم الجلوس يمكنه الذهاب إلى المدرسة والإطلاع على النتيجة فور اعتمادها رسميًا من قبِل شيخ الأزهر من خلال انعقاد مؤتمر صحفي لاعتماد النتيجة بشكل رسمي لهذا العام.

ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية ويمكن الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب عن طريق الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف، وفي حالة عدم التمكن من الدخول يمكنك الاتصال بالرقم الساخن والذي حدده قطاع المعاهد من أجل الاستعلام عن نتائج الثانوي الأزهري (19493).

وبهذا فقد قمنا بسرد عليكم كافة الطرق التي تمّكن الطالب من الاستعلام عن نتائج الثانوي الأزهري وذلك عن كافة الشعب أدبي وعلمي وشعبة إسلامية، مع إمكانية توافر كافة الروابط الرسمية المخصصة من مشيخة الأزهر، وكل ذلك بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي من خلال مشيخة الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر “أحمد الطيب”.

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نتيجة الثانوي الأزهري 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وكانت أعمال التصحيح قد بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 3 من يوليو 2018، وذلك بعد إنهاء الطلاب الامتحانات أول أمس الموافق 1 يوليو، وكشف مصدر موثوق مؤكدا تجهيز بعض المقرات للقيام بأعمال التصحيح في الوجه القبلي والبحري؛ حيث بلغت مقرات الوجه القبلي نحو 4 داخل محافظات “المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر”، كما تواجدت مقرات الوجه البحري داخل محافظات “القاهرة، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، والغربية”.

وأكد المصدر أن تلك المقرات مجهزة ومزودة بكل ما يلزم المصححين، في ظل مطالب للقائمين على أعمال التصحيح بضرورة الدقة وتقدير الدرجات بطريقة صحيحة وعدم التسرع في رصد الدرجات وتقديرها، فضلا عن منح كل طالب حقه، هذا وبالإضافة إلى إتباع الشفافية في تصحيح الأوراق، مع مراعاة الدقة وتقدير الدرجات وتقيميها لإعطاء كافة الطلاب حقهم.

نتيجة الثانوية الأزهرية الصف الثالث الثاانوي الازهري

وتابع المصدر مؤكدا أنتهاء أعمال التصحيح ورصد وتقدير درجات الطلاب خلال الأيام المقبلة، على أن يتم ظهور النتيجة بشكل رسمي في منتصف شهر يوليو الجاري، وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فضيلة الشيخ صالح عباس، مؤكدا أن عملية الامتحانات كانت بسير دون أي مشكلات وبسلام دون شكاوى من الطلاب، وأضاف مؤكدا أن نظام الامتحان الشفوي الجديد سيكون مسجلا بالصوت والصورة، لتسهيل عملية المراجعة في حال تقديم الطلاب تظلمات، حرصا من الأزهر الشريف على حصول الطلاب على حقوقهم.

وكان طلاب القسم الأدبي قد أنهوا امتحانات هذا العام يوم الخميس المنقضي بأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الفرنساوي”، وبذلك تنتهي عملية الامتحانات لتبدأ على الفور عملية التصحيح وتقدير الدرجات، ومن ثم اعتماد النتيجة من قبل شيخ الأزهر ورفعها على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر التعليمي على شبكة الإنترنت.

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية 2018 من خلال بوابة الأزهر التعليمي على شبكة الإنترنت من هنا، ومن ثم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، كما يمكنكم ترك تعليقات أسفل هذا التقرير باسم ورقم جلوس الطالب، وسنقوم بالاستعلام عن النتيجة وتوفيرها لكم فور الكشف عنها وتحديث قاعدة بيانات الطلاب على الموقع وتقديمها لسيادتكم مباشرة.