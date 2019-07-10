نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب – وزارة التربية السورية

يترقب الطلبة والطالبات صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب، والمعروفة لدى البعض بالدورة التكميلية، خصوصًا أن امتحانات البكالوريا انتهت منذ عدة أيام، وخلال الوقت الجاري يعيش الجميع حالة من الترقب والخوف والقلق انتظاراً لظهور نتيجة شتى الفروع والأقسام، القسم العلمي والتجاري والأدبي والنسوي والمهني بالإضافة إلى القسم الشرعي، على موقع وزارة التربية السورية، على أن يقوم الدكتور هزوان الوز وزير التربية باعتمادها خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك حسب التصريحات الصحفية التي أدلى سيادته بها، بحيث لا تتأخر عن عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

وأكد مصدر من وزارة التربية السورية، أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلبة والطالبات اقتربت من الانتهاء، حيث أن المصححين يؤدون أعمالهم بمنتهى الشفافية والدقة؛ حتى يحصل كل طالب على حقه قدر المستطاع في هذه المرحلة الفاصلة، خصوصًا أن امتحانات الدورة الثانية تمثل الأمل الوحيد للطلاب في تخطي هذا العام الدراسي ثم الانتقال إلى الكلية التي تحدد مجال العمل في المستقبل – سيتم إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019 خلال أيام وتحديداً نهاية الأسبوع المقبل.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا الدورة الثانية

صدرت نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا الدورة التكميلية الثانية بعد أن تم اعتمادها منذ عدة ساعات، للتعرف عليها من وزارة التربية وعلوم للجميع اضغط هنا.

نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الثانية حلب.

نتائج البكالوريا سوريا 2019 محافظة دمشق.

نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب حمص.

نتائج البكالوريا السورية 2019 اللاذقية.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا درعا.

نتائج البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب دير الزور.

نتائج البكالوريا محافظة الحسكة.

نتيجة الثانوية السورية السويداء.

نتيجة الثانوية السورية السويداء. نتيجة بكالوريا سوريا 2019 القنطيرة.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا محافظة حماة الرقة أدلب.

وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا سوريا 2019 ريف.

نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019 سوريا من موقع التعليم في سوريا:

Advertisements

اذهب على موقع بوابة وزارة التربية السورية من هنا .

. اختر النتائج الامتحانية واختر الشعبة الدراسية أيضًا.

اكتب رقم الاكتتاب ثم اضغط “عرض النتائج”.

وزارة التربية السورية

أكد موقع نتائج البكالوريا 2019 أن النتيجة سوف تكون متوفرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أنه تبقى أعمال المراجعة النهائية لأوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، بعد ذلك يقوم وزير التربية باعتماد النتيجة، ويتولى فريق معلومات الحاسب برفع النتيجة على موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت، ليتمكن الجميع من الحصول على نتائجهم في أقرب وقت.

الجدير بالذكر أن نتائج البكالوريا 2019 سوريا اقتربت على الصدور، حيث أن أعمال التصحيح تتم بشكل سريع دون أي تباطؤ أو تكاسل في العمل، حسب تشديدات وزير التربية السوري على مصححي الامتحانات – اكتب رقم الاكتتاب والاسم والشعبة في تعليق لتصلك النتيجة.