تراند اليوم : كندة حنا أم هيفا وهبي من صدرها لبرا أكتر _صور

لسنوات طوال كانت هيفا وهبي رمز الإثارة في الشرق وبين نجمات العرب من مغنيات وممثلات..

الآن سحب الكثيرون اللقب منها بعدما بدأت نجمات سوريات تحديدًا بنشر صورهن بالشورت والقصير وأهمهن بل أكثرهن بروزًا النجمة السورية الجمسلة كندا حنا التي تزين صفحاتها بصورها المثيرة وأبرزها هذه الصورة التي تكشف عن كل صدرها الممتلئ والذي قد لا يكون خضع لعملية حشو بالسليكون لأن صور كندة القديمة لا توضح حجم صدرها لأنها كانت تتصور على السرير منبطحة أو بشكل جانبي ما لا يبين قياسات الصدر.

بينما هيفا ومنذ أن أطلت كانت صاحبة صدر كبير وإن كانت خضعت للتجميل فلأجل رفعهِ لا تكبيره.