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تراند اليوم : كندة حنا أم هيفا وهبي من صدرها لبرا أكتر _صور

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Nidal Al Ahmadieh 0 تبليغ

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لسنوات طوال كانت هيفا وهبي رمز الإثارة في الشرق وبين نجمات العرب من مغنيات وممثلات..

الآن سحب الكثيرون اللقب منها بعدما بدأت نجمات سوريات تحديدًا بنشر صورهن بالشورت والقصير وأهمهن بل أكثرهن بروزًا النجمة السورية الجمسلة كندا حنا التي تزين صفحاتها بصورها المثيرة وأبرزها هذه الصورة التي تكشف عن كل صدرها الممتلئ والذي قد لا يكون خضع لعملية حشو بالسليكون لأن صور كندة القديمة لا توضح حجم صدرها لأنها كانت تتصور على السرير منبطحة أو بشكل جانبي ما لا يبين قياسات الصدر.

بينما هيفا ومنذ أن أطلت كانت صاحبة صدر كبير وإن كانت خضعت للتجميل فلأجل رفعهِ لا تكبيره.

كندا حنا هكذا كان صدرها أو هكذا تبين الصورة وأترك التقدير لكم
كندا حنا هكذا كان صدرها أو هكذا تبين الصورة وأترك التقدير لكم
كندا حنا وصورة قبل أشهر وصدرها كله برا
كندا حنا وصورة قبل أشهر وصدرها كله برا وهي من نشرت صورتها
كندا حنا قبل التجميل العام
كندا حنا قبل التجميل العام
كندا حنا على السرير
كندا حنا على السرير ومنتهى الإثارة
كندا حنا وفستان اقرب إلى قميص النوم وصدر يقفز من مكانه
كندا حنا وفستان اقرب إلى قميص النوم وصدر يقفز من مكانه
هيفا وهبي كما عرفناها دائمًا ومرة لم يكن صدرها أقل خجمًا أو مستورًا وحتى في البرد
هيفا وهبي كما عرفناها دائمًا ومرة لم يكن صدرها أقل خجمًا أو مستورًا وحتى في البرد
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