حقيقة بيع ببجي في السعودية بعد معلومات عن حظرها

استبق مغردون سعوديون الأحداث، حول حظر السلطات السعودية لعبة ببجي، بعدما تصدر وسم "#حظر_ببجي_في_السعودية" "موقع تويتر" في المملكة حيث حصد ما يزيد عن 60 ألف تغريدة.

وجاءت ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل السعودييين، حول احتمالية حظر لعبة ببجي، بإمكانية التحايل عبر طرق مختلفة، بتنزيل لعبه بوبجي، تحميل لعبة pubg mobile، فغرد أحد النشطاء، قائلاً: " #حظر_ببجي_في_السعودية عادي يحظروها وأسوي حساب أمريكي وأحملها وحط الإيميل والباس حق حسابي القديم وخلصنا ليش مسوين حفلة انتم؟!"

وبدورها، أشار الاستشاري التقني طارق القدومي إلى إمكانية التحايل على الحظر "بكل سهولة" على حد تعبيره من خلال VPN أو تنزيل اللعبة من خلال مواقع تعرضها للبيع على الإنترنت، منوهاً إلى أن فئة المراهقين على وجه التحديد على علمٍ كبير بسبل تجاوز مثل هذه العقبات.

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وقال: " إن تأثير الحظر قد يقتصر فقط على مبيعات اللعبة في المحال التي تبيعها بالأسواق"، بحسب موقع "بي بي سي عربية".

وجاءت ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على عضو مجلس الشورى محمد القحطاني، الذي كشف عن سلسلة المخاطر النفسية والاجتماعية لانتشار لعبة بوبجي في السعودية، والذي وصل للمستويات الرسمية، مشيراً إلى أن المجلس يدرس إصدار توصية بحظر اللعبة، هذا وقد نوه إلى أن قراراً من السلطات التنفيذية قد يستبق توصيات المجلس"

وفي ذات السياق، حذر عدد من المتخصصين من خطر اللعبة على الجانب النفسي للفرد، ناهيك عن أعراض قد تسببها مثل القلق، والتشنج والأرق.