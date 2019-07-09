شاهد: اغنية فرح ابن نشوى مصطفى تشعل مواقع التواصل

أهدت الفنانة نشوى مصطفى ابنها في حفل زفافه هدية لا تنسى، فكانت أغنية خاصة به وعروسته، حيث وجهت خلالها نصائح لهما بطريقة مرحة أثارت اعجاب الحضور.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو أغنية نشوى مصطفى لابنها في حفل زفافه، التي أشعلت الأجواء بقوة حيث لم يتوقع ابنها من الأساس هذه المفاجأة، كما أن عروسه بدا عليها الذهول خاصة وأن كلمات الأغنية موجه لها بشكل كبير عن كيفية التعامل مع زوجها.

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وأثارت الأغنية إعجاب الحضور في حفل الزفاف، إلى جانب الجمهور الذي أعجبه خفة ظل نشوى مصطفى في زفاف ابنها، ومفاجأتها اللافتة التي خطفت القلوب.

وكانت نشوى مصطفى احتفلت بزفاف ابنها عبدالرحمن يوم الجمعة الماضية، في حفل فخم حضره العديد من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان ماجد الكدواني وادوارد ورانيا فريد شوقي وايمي سالم وغيرهم.

صور زفاف ابن نشوى مصطفى تم تداولها بكثافة، بعد أن نشرتها هي بنفسها على حساباتها على مواقع التواصل، فاستعرضت أجواء الحفل الفخم، إلى جانب الوصلة الغنائية التي قدمها الفنان مصطفى قمر وأشعلت الحفل، خاصة عندما غنى أغنيته الشهيرة "السود عيونه" وطلب من علي ربيع نجم مسرح مصر أن يشاركه فيها.