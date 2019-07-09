تراند اليوم : فيديو رنا هويدي الجديد يغضب الجمهور بعد فضيحة خالد يوسف - شاهد

خرجت الإعلامية المصرية رنا هويدي عن صمتها سريعا، عقب الإفراج عنها على خلفية "الفيديوهات الفاضحة" المنسوبة للمخرج المشهور خالد يوسف، على عكس ما فعلت الممثلتين منى فاروق وزميلتها شيماء الحاج.

ونشرت الاعلامية رنا هويدي صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها وشما جديدا كتبت عليه : "من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر". في إشارة إلى الفيديوهات الفاضحة المنسوبة لها مع المخرج خالد يوسف.

"التاتو" الذي رسميته رنا هويدي أثار غضب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أرفقت مع صورتها كلمات مستفزة "لقد عدت يا منحرفات"، فيما عملت على حجب خاصية التعليق على ما نشرته، ليعود من جديد الجدل بشأنها.

كما قامت رنا هويدي بتصرف آخر، حيث نشرت فيديو وهي تداعب الأطفال، وكتبت عليه : "الأطفال فعلا احباب الله ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يخليك لأهلك يا قلبي انت علااااوي حبيبي".

يشار إلى أن محكمة مصرية، قررت الإفراج عن رنا هويدي بكفالة مالية قدرها خمسين ألف جنيه، وذلك بعد أيام من إطلاق سراح شيما الحاج ومنى فاروق، على خلفية الفيديوهات الفاضحة مع خالد يوسف الذي يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.