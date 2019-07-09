عامر منيب يغيب عن تخرج ابنته

احتفلت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب بتخرجها من الجامعة وبحسب التصريحات المتداولة فقد تدخل مريم الساحة الفنية خلفاً لوالدها.

يعتبر عامر منيب من أبرز فناني التسعينات حيث اشتهر بأعمال ناجحة أهمها "أول حب" "وياك" و" يا قلبي" كما سطع نجمه في السينما المصرية عبر فيلم "كامل الأوصاف" و "الغواص".

ووجهت مريم رسالة لوالداها كتبت فيها "بابا انا تخرجت" ونشرت صورة تجمعه معه.





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يحرص أولاد عامر منيب وهم مريم وزينة ونور على تذكر والدهم في العديد من المناسبات ونشر صوره كما يتعمد العديد من الملحنين والشعراء لذكر سيرة عامر منيب في العديد من المجال الفنية لتميز صوته وأدائه الفني.

وتتوالى الابداعات الفنية في عائلة عامر منيب حيث كشف الملحن تامر حسين عن الموهبة الغنائية الكامنة لدى ابن شقيق الراحل منيب وصوته القوي واصفاً إياه بأنه "نسخة طبق الأصل عن عمه" وكذلك تتناقل الانباء نية مريم ابنة عامر منيب دخول المجال الفني غير معلنة عن التفاصيل.

وكان لوفاة عامر منيب الوقع الكبير على الفن المصري حيث عرف بأخلاقه الحميدة وطيبته مع زملائه، وجاءته وفاته بسرطان القولون عام 2011 مفاجئاً لمحبيه، بحسب "بوابة آخر خبر".