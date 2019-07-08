اسماء المقبولين في جامعة طيبة 1440 1441 - القبول والتسجيل

بدأت جامعة طيبة باستدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، من خلال كشوفات جديدة للعام الجديد.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني وكما هو موضح في دليل الالتحاق بالجامعة لإجراء عمليات التقديم للجامعة، والاستدعاء وتأكيد القبول

آلية القبول في جامعة طيبة:

وأكد الدكتور العوفي أن الجامعة حرصت ومنذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد كافة طاقاتها الفنية والبشرية لتوضيح شروط وآليات القبول والشروط المطلوبة وكيفية التقديم والتخصصات المتاحة وآلية الاستفسارات مهيأة الحلول للعقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.

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وأشار الدكتور العوفي إلى أن الجامعة ترحب بكافة استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر مركز خدمات القبول ووسائل التواصل الاجتماعي وأن النتائج يتم إعلانها على الموقع بكل شفافية ووضوح طيلة أيام القبول.

يأتي هذا فيما تستضيف جامعة طيبة بالمدينة المنورة، ممثلة بشركة وادي طيبة معسكر الشركات الجامعية الناشئة بالتعاون مع منشآت، من 30 يونيو ولمدة 10 أيام، وذلك بقاعة ورش العمل في مركز المؤتمرات بالجامعة.

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