موقع نظام المنهل للنتائج الإمارات 2019 almanhal|| نتائج جميع الصفوف وزارة التربية

تم الإعلان من وزارة التربية الإماراتية أنه سوف يتم ظهور نتائج جميع الصفوف تباعاً بعد ظهور نتائج الصف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين 2019 ظهور نتائج جميع صفوف مراحل التعليم بالإمارات لعام (2018- 2019) وذلك عبر موقع نظام (المنهل أو نظام أيسيس)،نقدم لطلبة وطالبات المراحل الدراسية وجميع الصفوف الدراسية حتى الصف الثاني عشر، رابط موقع نظام المنهل للنتائج الإمارات 2019 sso.moe.gov.ae للنتائج، والذي يُستعلم منه عن نتائج الثانوية العامة، توجيهي الإمارات 2019 وجميع الصفوف الدراسية، حيث وضع الموقع لتسهيل خدمات كثيرة للمنظومة التعليمية.

موقع نظام المنهل almanhal للنتائج الإمارات 2019 sso.moe.gov.ae

انتهت امتحانات الطلاب في الإمارات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام 2019، وينتظر الطلاب رفع نتائج الطلاب عبر نظام المنهل للنتائج الإمارات 2019، ومنذ هذا التاريخ وينتظر الطلاب بجميع المراحل التعليمية من الصف الاول وحتى الصف الثاني عشر للنتائج.

رابط موقع نظام المنهل للنتائج الإمارات 2019

نقدم لكم رابط الموقع الرسمي المنهل، وزارة التربية والتعليم الإماراتية، والذي يتم الاستعلام منه عن نتائج الثانوية العامة 2019 بالإمارات بالقسمين العليم والأدبي، وكذلك نتائج المراحل الدراسية المختلفة، من خلال التسجيل في الموقع، ثم الدخول على الحساب بالبريد الإلكتروني.

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خطوات استخرج نتائج almanhal

يتم الاستعلام عن النتائج بدولة الإمارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع المنهل الرسمي السابق

تسجيل الدخول

كتابة البريد الإلكتروني

وكلمة السر

حال نسيان كلمة المرور يوجد رابط اضغط عليه واتبع الخطوات

كما يوجد بالموقع الدخول الذكي

حيث موقع المنهل بوابة الدخول لجميع الخدمات الحكومية، وتوجد هذه العبارة بأسفل صفحة الموقع بالضغط عليها يتم الدخول لراغبي التسجيل لمن لا يملك حساب من قبل.