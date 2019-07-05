تراند اليوم : نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج وحريق مصنع

القاهرة- (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في حريق مصنع بأكتوبر

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشرف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة عن تفاصيل حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك بمنطقة أكتوبر.

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إغلاق 125 صفحة لغش الامتحانات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

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مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أبو شوشة، دائرة مركز أبو تشت بشمال قنا؛ جراء السرعة الزائدة.

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اعترافات قاتل عمته بالشرقية: حاولت مرتين وفشلت

مثّل المتهم بقتل عمته في إحدى المناطق التابعة لمركز شرطة القنايات بمحافظة الشرقية، الجريمة أمام فريق النيابة العامة، والتي قررت بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه على ذمة التحقيقات.

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قبلت محكمة النقض طعون جميع المتهمين فيها.. ماهي قضية "المغارة"؟

قبلت محكمة النقض، طعون 66 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لاتهامهم باستهدف الضباط والأفراد الشرطية، وإشعال النيران في سياراتهم ومحاولة اقتحام مراكز هم.

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مباراة الوداد.. قبول طعون 5 من أولتراس أهلاوي على حبسهم 3 سنوات

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 5 أعضاء منضمين لمجموعة أولتراس الأهلي، على حبسهم 3 سنوات على خلفية أحداث الشغب والعنف بمباراة الأهلي والوداد.

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استمرار إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بكفالة 200 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، استمرار إخلاء سبيل الفنانتين "منى فاروق، وشيما الحاج" المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي، بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

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"النقض" تقبل طعون المتهمين في قضية "مغارة سوهاج".. وتحدد جلسة محاكمتهم

قبلت محكمة النقض، طعون 66 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد.

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الخميس.. الجنايات تنظر طلب التحفظ على أموال متهمي "تحالف الأمل"

تنظر الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بعابدين، غدًا الخميس، طلب النائب العام التحفظ على أموال متهمي قضية "تحالف الأمل" و19 شركة وكيانا اقتصاديا.

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النائب العام: لابد من تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم المستحدثة

قال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، إن أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها الجماعات الإرهابية، وجرائم الفساد، والإتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم.

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"قضايا الدولة" تكسب تحكيما لصالح ميناء دمياط بقيمة 9 مليارات جنيه

حصل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم لصالح هيئة ميناء دمياط بقرابة 9 مليارات جنيه تقريباً.

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