تراند اليوم : مصدر أمنى: منى فاروق وشيما الحاج يتم معاملتهما كباقى المحتجزين

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن قوة من مباحث الترحيلات، أصطحبت منى فاروق وشيماء الحاج، المتهمتان فى فضيحة الفيديوهات الجنسية، مع مخرج سينمائي شهير، لإيداعهم بحجز قسم شرطة مدينة أول مدينة نصر.

وأضاف المصدر، أن المتهمتان سيتم معاملتهما كباقى المحتجزين احتياطيا بالقسم، وسيتم استلام متعلقاتهما المختلفة من هواتف وأغراض شخصية، لإيداعها فى أمانات القسم، أو تسليمها إلى أقاربهما، حسب رغبتيهما، لافتًا إلى إدخالهما الحجز عقب انتهاء إجراءات تسليمهما إلى القسم.

وتابع المصدر، أن المتهمتين أصيبتا بحالة انهيار وبكاء وهيستريا، عقب صدور قرار حبسهما، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة عليهما، وجارى نقلهما بسيارات الشرطة إلى القسم، لإيداعهما فى الحجز، وعرضهما على النيابة فى الميعاد القانونى.

وأمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس منى فاروق وشيما الحاج، في واقعة الفيديو الإباحي الشهير، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما.

وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل جديدة مثيرة فى واقعة القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، لظهورهما فى فيديوهات جنسية برفقة مخرج شهير.

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وقال المصدر: إنه تم القبض على الفنانة شيما الحاج، داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية الى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته وألقت القبض عليها.

وأضاف المصدر، أن رجال المباحث، صادروا هواتف الفنانتين فقط، ولم يعثر بحوزتهما على أي ممنوعات، كما أن الشخص الآخر بالفيديوهات مخرج شهير، موضحًا أن المخرج غادر البلاد إلى إحدى البلدان الأوروبية منذ أيام.

وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقاطع فيديو إباحي لفتاتين، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

وأكد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن، رحلت الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، لتنفيذ قرار النيابة العامة، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

