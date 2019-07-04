تراند اليوم : شاهد: فضيحة منى فاروق و الفيديو الاباحي مع شيما الحاج وخالد يوسف

تواصلت الازمة التي تعرضت لها منى فاروق بسبب الفيديو الاباحي مع شيما الحاج والمخرج خالد يوسف الامر الذي سبب فضيحة مدوية لهم، قبل أن تتعرض منى وشيما للحبس.

والقت قوات الأمن المصرية،الخميس القبض على منى فاروق وشيماء الحاج بعد تداول الفيديو الاباحي لهما مع المخرج خالد يوسف.

ووفق التحقيقات المبدئية التي أجرتها أجهزة الأمن، اعترفت ممثلة بأن المخرج أحضر شخصا ادعى أنه شيخ برفقة شاهدين، وأوهمها بأنه تزوجها، في حين قالت الأخرى إن المخرج غرر بها وصور الفيديو لابتزازها. وفقاً لما أورده موقع “العربي الجديد”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه ممثلتان مصريتان في أوضاع غير لائقة، قيل إن من برفقتهما كان المخرج خالد يوسف، وبتتبع الأجهزة الأمنية لهما توصلت إليهما وتم القبض عليهما، ولا تزالان قيد الاعتقال حتى انتهاء التحقيقات.

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يذكر أن المُخرج خالد يوسف غادر مصر متجهاً إلى فرنسا، بعد إلقاء القبض على الممثلتين شيماء ومنى بساعات قليلة، ما أدى إلى ترديد أقاويل تفيد بهروبه إلى خارج البلاد، وبأن هناك نوايا لرفع الحصانة عنه كنائب في مجلس الشعب لإخضاعه للتحقيق.

لكن المخرج يوسف أكد عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن هربه من مصر بعد القبض على شيما الحاج ومنى فاروق بطلتي الفيديو الاباحي الذي نشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الجميع إلى عدم ترويج الأكاذيب.

ولفت إلى أن يتواجد في العاصمة باريس منذ سبعة أيام، موضحا أنه ذهب إلى فرنسا من أجل زيارة زوجته وابنته.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الايام الاخير يظهر اوضاع غير لائقة، في حين ذكر رواد مواقع الانترنت أنه يعود للمخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيما الحاج.

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الفنانتان بطلتا الأفلام الإباحية تزوجتا خالد يوسف عرفيًا

كشفت اعترافات الممثلة شيما الحاج أمام النيابة العامة مفاجآت حيث أقرت خلال التحقيقات التى حضرها حسين البقار محامي المتهمة، أنها “متزوجة عرفي منذ العام 2014 من المخرج خالد يوسف”.

وأضافت شيما خلال التحقيقات التي استمرت لقرابة ساعتين ونصف الساعة أن “خالد يوسف هو مَن ظهر في الفيديو وصوته وصورته، وعن طلب المخرج لما في الفيديو أجابت أنها رغبة زوجها ومينفعش ترفض طلبه”.

وتابعت خلال اعترافتها “المخرج على تواصل دائم معها، وأنها فتحت هاتفها أمس وتبين اتصاله بها وتهدئتها، ووعدها بحل تلك المشكلة”، لافتة إلى أنها انفصلت عنه منذ فترة كبيرة.

كما أضافت أن مني فاروق التي ظهرت في الفيديو الجنسي المتداول زوجة خالد يوسف أيضا، موضحة “أنا كنت قاعدة في شقة ولقيت حد بيخبط بفتح لقيت مني سألتني أنتي مين قلتلها أنا مراته ومني قالت أنا كمان مراته وزعقنا مع بعض وشدينا جامد بعد كده دخلنا مع بعض، وهو كان عنده مكتب تحت الشقة في المهندسين طلع علي صوتنا وهداني وحطني في أوضه وحطها في أوضه، وقعدنا نتكلم شوية وبعد كده هدانا وقالنا أنتوا الاتنين مراتاتي وتسمعوا كلامي ولازم ترضوا بالوضع ده. أنا بحبكوا أنتوا الاتنين ومقدرش استغني عنكم”.

واستكملت اعترافاتها قائلة: “هو اتجوزها عليا أنا اتجوزته الأول، بعدها اتصاحبنا أنا وهي وبقينا أصحاب، وهو شربنا خمرا أنا وهي وطلب مننا إننا نعمل كده مع بعض لأنه حابب إننا احنا الاثنين نرقصله ورقصناله”.

يشار إلى أن شيما الحاج ومنى فاروق يواجهان تهم التحريض على الفسق والفجور بالإعلان والنشر لفيديو يثير الغرائز تحث على ارتكاب الآخرين لمثل تلك الأفعال المشينة.

وفي سياق متصل، دفع محامي شيما الحاج ببطلان إجراءات القبض عليها.

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