نتائج بكالوريا سوريا 2019 الأدبي والعلمي والشرعي عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية.. بالخطوات...

نتائج بكالوريا سوريا 2019 الأدبي والعلمي والشرعي، هى المرحلة المنتظرة لدى جميع بلدان ومدن الدولة السورية “حماه وحمص واللاذقية ودير الزور والقنطيرة ودرعا وادلب وريف دمشق الحسكة والسويداء والرقة وطرطوس دمشق وحلب، بعدما إنطلق ماراثون الإمتحانات في مطلع شهر يونيو الماضي من العام الجاري والتي إستمرت لما يقرب من حوالي 21 يومًا بما فيهم الأيام التي تخللت ما بين الإمتحان والأخر، ومن المفترض أن وزارة التربية والتعليم السورية أوضحت بأنه لا يفصلنا عن إعلان بيان النتيجة سوى بضع ساعات قليلة من اليوم.

وأعلن وزير التربية والتعليم السورية الدكتور «هزوان الوز» على أن إمتحانات البكالوريا السورية 2019 كعادتها قد تمت بنجاح تحت رقابة وإجراءات أمنية آمنة، وذلك لم تحدث أي مخالفات أو مشكلات في أي يوم من أيام الإمتحانات التي مضت