روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول بغداد والبصرة وجميع محافظات العراق- موقع السومرية نيوز...

ننشر روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول بغداد والبصرة وجميع محافظات العراق والتي سيتم رفعها عبر موقع الدوةر السومرية نيوز وموقع النجاح وعبر موقع وزارة التعليم العراقية، لتوفير على الطلاب البحث عن نتائج العراق 2019 ، التي خاضها ما يقارب من 450 ألف طالب وطالبة، حيث ينتهي طلاب الصف الثالث من امتحانات نتيجة الثالث المتوسط بالعراق خلال هذا الأسبوع.

صدق وزير التربية والتعليم بالعراق على نتيجة الثالث المتوسط محافظة الكرخ الثانية، ويمكن الآن لجميع الطلاب البدء في استخراج نتائج الثالث بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية، بعد قليل وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات النجاح في نتائج العراق 2019 بأغلبية المحافظات عن مثيلاتها بالعام الماضي.

وأعرب طلاب العراق عن فرحتهم من مستوي امتحانات الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول حتى الآن، حيث أكدوا أن الامتحانات سهلة ولم تتضمن أي أسئلة غير مباشرة، ونشير إلى أن أعمال التصحيح تم البدء فيها بالتزامن مع الامتحانات، لسرعة صدور نتائج العراق 2019.

نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول

حيث يزداد البحث خلال الأيام الحالية على نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول، بعد أن أكدت عده مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم اعتماد نتائج العراق الدور الأول عبر موقع ناجح، ويمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج من خلال الرقم الامتحاني.

يمكن لجميع طلاب العراق كتابة الاسم ورقم التلميذ في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول فور اعتمادها.

Advertisements

ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2019 محافظة بغداد قبل جميع المحافظات، ومن ثم يتم إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط لمحافظات شمال العراق ومن ثم محافظات الوسط والجنوب.

روابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 لجميع محافظات العراق

سيتم تفعيل روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق، فور اعتمادها من جانب وزير التربية العراقية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، حيث يشار إلى أنه يتم رفع نتيجة الثالث المتوسط 2019 من خلال ملف بي دي أف، ويشار إلى أن مواقع استظهار نتائج العراق 2019 هي :

موقع السومرية نيوز

موقع وزارة التربية العراقية

موقع ناجح



قناة التلغرام .

. موقع وزارة التربية الوطنية

نتيجة الصف الثالث المتوسط دور أول

هذا وقد أكد بيان وزير التربية والتعليم بالعراق، أنه تم اتباع إجراءات أمنية مشدده من أجل ضمان سلامة سير امتحانات نتائج المتوسط 2018 لجميع محافظات العراق، بجميع أقسام الدراسات الأربعة المختلفة :

الدراسة العربية

الدراسة الكردية

الدراسة التركمانية

الدراسة الأجنبية

متابعة نتائج الثالث المتوسط بالعراق